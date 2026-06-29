संस्कृती

Marriage Numerology : 'या' मुलांकाच्या लोकांना बायकोच्या रूपात मिळते लक्ष्मी; पतीच्या यशामागे असतो फक्त तिचाच हात

lucky mulank husband numerology : काही लोक अशा जन्मतारखांना जन्माला येतात की त्यांच्या लग्नानंतर त्यांचे आयुष्य बदलते. त्यांची बायको त्यांना यशस्वी बनवण्यासाठी प्रचंड मदत करते
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marriage numerology predictions

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Numerology Predictions : विवाहानंतर पत्नीच्या रूपाने पुरुषाच्या आयुष्यात तिचे नशीब आणि नवी ऊर्जा प्रवेश करते. अंकशास्त्रात काही मुलांक असे आहेत, ज्यांच्याशी लग्न करताच पुरुषाचे नशीब अचानक चमकू लागते.

या मुलांकाच्या स्त्रिया पतीच्या जीवनात साक्षात लक्ष्मीचे रूप घेऊन येतात. त्यांच्या गृहप्रवेशामुळे पतीच्या करिअरला एक नवी आणि मोठी दिशा मिळते.

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