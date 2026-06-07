Numerology : 'या' 3 मुलांकाचे लोक असतात निष्पाप स्वभावाचे; सहज कुणाच्याही बोलण्यात फसतात अन् मोठ्या संकटात अडकतात

अंकशास्त्र म्हणजेच न्यूमरोलॉजीमध्ये मानवी स्वभावाचे अनेक रंजक आणि गुढ पैलू दडलेले असतात. आपल्या जन्मतारखेवरून ठरणारा 'मूलांक' केवळ आपले भविष्यच नाही, तर आपल्या मनाची खरी ठेवण कशी आहे हे देखील अचूकपणे सांगतो. या अंकांच्या अथांग दुनियेत काही मूलांक असे आहेत ज्यांचे लोक स्वभावाने अत्यंत साधे, सरळ आणि निष्पाप असतात. त्यांच्या याच अति संवेदनशील आणि अत्यंत शांत स्वभावामुळे ते अनेकदा लोकांच्या गोड बोलण्याला बळी पडतात आणि नकळतपणे मोठ्या अडचणीत येतात..मूलांक २कोणत्याही महिन्याच्या २, ११, २० किंवा २९ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक २ असतो, ज्याचा स्वामी चंद्र आहे. चंद्राच्या प्रभावामुळे हे लोक मनाचे अत्यंत मऊ, दयाळू आणि शांत प्रवृत्तीचे असतात. कोणाशीही वाद घालणे किंवा भांडण करणे यांना अजिबात आवडत नाही. प्रत्येकाला मदत करण्याची यांची तयारी असते आणि यामुळेच समोरच्या व्यक्तीच्या मनात खोटेपणा असू शकतो, याचा हे विचारच करत नाहीत. कोणीही थोडे जरी गोड बोलले किंवा आपले दुःख सांगितले, की हे लोक लगेच वितळतात आणि सहज त्यांच्या जाळ्यात फसतात..Marriage Numerology : मुलीच्या लग्नासाठी मुलगा बघताय? 'या' मुलांकाचे लोक बनतात परफेक्ट जावई, सगळ्यांचे मन जिंकतात.मूलांक ६कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५ किंवा २४ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ६ असतो, ज्याचा स्वामी शुक्र मानला जातो. हे लोक प्रेमळ, जबाबदार आणि नाती जीवापाड जपणारे असतात. लोकांवर निरपेक्ष प्रेम करणे हा त्यांचा स्थायीभाव असतो. यांच्या मनात कुणाबद्दलही कपट किंवा आकस नसल्यामुळे, संपूर्ण जग आपल्यासारखेच निष्पाप आहे असे त्यांना वाटते. याच अति विश्वासू स्वभावाचा फायदा घेऊन अनेक चलाख लोक भावनिक ब्लॅकमेल करून त्यांना आर्थिक किंवा मानसिक संकटात ढकलतात..Photos : 1000 वर्षे जुनी प्राचीन शिलालेखांची कलाकृती सापडली; काळाच्या ओघात दडलेला 7व्या- 8व्या शतकाचा इतिहास, फोटो व्हायरल.मूलांक ७कोणत्याही महिन्याच्या ७, १६ किंवा २५ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ७ असतो, ज्याचा स्वामी केतू आहे. हे लोक अत्यंत विचारशील, शांत आणि अध्यात्मिक वृत्तीचे असतात. ते नेहमी स्वतःच्याच दुनियेत मग्न असतात आणि बाहेरील जगातील कपट-कारस्थानांपासून पूर्णपणे अनभिज्ञ असतात. त्यांच्या याच गूढ आणि शांत स्वभावामुळे ते लोकांच्या छुप्या हेतूंना ओळखू शकत नाहीत. जगातील स्वार्थी लोक त्यांच्या या एकांतप्रिय आणि सरळ स्वभावाचा गैरफायदा घेतात, ज्यामुळे हे निष्पाप लोक न केलेल्या चुकीची मोठी शिक्षा भोगतातडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.