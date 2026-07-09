Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक असतात अत्यंत धाडसी; पण एका चुकीमुळे सगळे करू लागतात त्यांचा तिरस्कार, यात तुमचा मुलांक तर नाही ना?

Mulank latest news : अंकशास्त्रानुसार आपल्या जन्म तारखेवरून 'मुलांक' ठरतो. हा मुलांक आपली ताकद आणि उणिवा दर्शवतो. काही मुलांकांचे लोक जन्मतःच प्रचंड धाडसी असतात. संकटांशी लढण्याची ताकद त्यांच्यात असते. सुरुवातीला लोक त्यांच्या या धाडसामुळे त्यांच्याकडे आकर्षित होतात. परंतु त्यांच्या एका छुप्या चुकीमुळे अचानक परिस्थिती बदलते. अत्यंत लोकप्रिय असणारे हे लोक एकाएकी जवळच्यांच्याच तिरस्काराला कारणीभूत ठरतात. चला तर जाणून घेऊया अशाच ३ खास मुलांकांबद्दल..मुलांक ९कोणत्याही महिन्याच्या ९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक ९ असतो. 'मंगळ' ग्रहामुळे यांच्या रक्तातच अदम्य धाडस आणि नेतृत्वगुण असतात. हे लोक इतरांसाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालतात. पण, त्यांची सर्वात मोठी चूक म्हणजे त्यांचा तीव्र राग आणि अहंकार होय. रागाच्या भरात ते समोरच्याचा अनादर करतात आणि कटू शब्द बोलतात. त्यांची हीच अनियंत्रित जीभ आणि क्रोधी स्वभाव लोकांना दुखावून जातो. यामुळे लोक हळूहळू त्यांचा तिरस्कार करू लागतात..मुलांक १जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला झाला असेल, तर तुमचा मुलांक १ आहे. 'सूर्य' ग्रहाचे प्रतिनिधित्व करणारे हे लोक अत्यंत महत्वाकांक्षी आणि विलक्षण धाडसी असतात. कोणाच्याही मदतीशिवाय साम्राज्य उभे करणे ही यांची खासियत असते. परंतु त्यांच्यात एक मोठी चूक निर्माण होते ती म्हणजे हुकूमशाही वृत्ती. आपण सांगू तीच पूर्व दिशा हा विचार त्यांच्यात डोके वर काढतो. इतरांच्या मतांना किंमत न देण्याच्या या चुकीमुळे लोक मनातल्या मनात त्यांचा तिरस्कार करू लागतात..मुलांक ५कोणत्याही महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक ५ असतो. 'बुध' ग्रहामुळे हे लोक अत्यंत साहसी असतात आणि धोके पत्करणे हा त्यांचा छंद असतो. मात्र त्यांची सर्वात मोठी चूक ठरते ती म्हणजे त्यांचा अतिचंचलपणा आणि बेजबाबदारपणा. सततच्या बदलाच्या नादात ते दिलेल्या शब्दाला जागत नाहीत आणि ऐनवेळी लोकांना वाऱ्यावर सोडतात. त्यांच्या या स्वार्थी वाटणाऱ्या चुकीमुळे लोक त्यांच्यावरचा विश्वास गमावून बसतात आणि अखेर त्यांचा तिरस्कार करू लागतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.