संस्कृती

Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक असतात अत्यंत धाडसी; पण एका चुकीमुळे सगळे करू लागतात त्यांचा तिरस्कार, यात तुमचा मुलांक तर नाही ना?

Numerology Mulank Daring Personality Flaws : सिंहासारखे धाडस पण एक चुकीमुळे होतो तिरस्कार, जाणून घ्या या मुलांकाबद्दल अंकशास्त्र काय सांगते
These daring birth numbers bring courage and leadership but also hidden flaws like anger and irresponsibility that turn admiration into hatred

These daring birth numbers bring courage and leadership but also hidden flaws like anger and irresponsibility that turn admiration into hatred

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Mulank latest news : अंकशास्त्रानुसार आपल्या जन्म तारखेवरून 'मुलांक' ठरतो. हा मुलांक आपली ताकद आणि उणिवा दर्शवतो. काही मुलांकांचे लोक जन्मतःच प्रचंड धाडसी असतात. संकटांशी लढण्याची ताकद त्यांच्यात असते.

सुरुवातीला लोक त्यांच्या या धाडसामुळे त्यांच्याकडे आकर्षित होतात. परंतु त्यांच्या एका छुप्या चुकीमुळे अचानक परिस्थिती बदलते. अत्यंत लोकप्रिय असणारे हे लोक एकाएकी जवळच्यांच्याच तिरस्काराला कारणीभूत ठरतात. चला तर जाणून घेऊया अशाच ३ खास मुलांकांबद्दल.

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