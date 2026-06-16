Mulank : 'या' 3 मुलांकाचे लोक सतत आजारी पडतात, शनीच्या साडेसातीमुळे रोज येतात नव्या अडचणी, पाहा यावर उपाय काय?

Health Numerology News : अंकशास्त्रात जन्मतारखेवरून ठरणाऱ्या मूलांकाचा संबंध थेट ग्रहांशी जोडला जातो. जेव्हा शनीची साडेसाती सुरू होते तेव्हा काही विशिष्ट मूलांकांच्या व्यक्तींच्या आरोग्याची कडक परीक्षा सुरू होते. कर्माचा कारक असलेला शनी देव या काळात व्यक्तीला एकापाठोपाठ एक नव्या शारीरिक अडचणींमध्ये टाकतो. अशाच ३ संवेदनशील मूलांकांबद्दल जाणून घेऊया..'मूलांक १'ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक १ असतो. राहूच्या प्रभावाखाली असलेल्या या लोकांना साडेसाती सुरू होताच ताप, सर्दी, पोटाचे विकार आणि मानसिक तणावाचा तीव्र त्रास होतो. सततच्या नवीन अडचणींमुळे त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती खूप कमकुवत होते.नक्की काय करावे? शनिवारी काळे तीळ किंवा काळी उडीद डाळ गरजू व्यक्तीला दान करावी..Career Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक असतात प्रचंड मेहनती; पण कष्टाला मिळत नाही नशिबाची जोड, दरवेळी थोडक्यात हुकते संधी.'मूलांक ७'महिन्याच्या ७, १६ किंवा २५ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ७ असतो, ज्याचा स्वामी केतू आहे. साडेसातीचा काळ सुरू होताच या व्यक्तींना तीव्र डोकेदुखी, शारीरिक थकवा आणि नैराश्याचा सामना करावा लागतो. मानसिक अस्वस्थतेमुळे त्यांचे शरीर सतत नव्या आजारांना बळी पडते.नक्की काय करावे? दर शनिवारी पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावावा..Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक असतात कुटुंबात सर्वांत गुणी; कधीच कुणाला दुखवत नाहीत, आई-वडिलांचा कधीच करत नाहीत अपेक्षाभंग.'मूलांक ८'ज्यांचा जन्म महिन्याच्या ८, १७ किंवा २६ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ८ असून याचा स्वामी स्वतः शनी देव आहेत. साडेसाती दरम्यान शनी यांच्या कर्माचा हिशोब करतात ज्यामुळे हाडांचे आजार, सांधेदुखी आणि दीर्घकालीन आजार बळावतात. रोज आरोग्याची एक नवी अडचण समोर येते.नक्की काय करावे? दर शनिवारी गरीबांना अन्नदान करावे आणि शनी मंत्राचा जप करावा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.