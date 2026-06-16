संस्कृती

Mulank : 'या' 3 मुलांकाचे लोक सतत आजारी पडतात, शनीच्या साडेसातीमुळे रोज येतात नव्या अडचणी, पाहा यावर उपाय काय?

Numerology and Shani Sade Sati : अंकशास्त्रातील शनी साडेसातीचा या ३ मूलांकांना सर्वात मोठा धक्का बसतो. सतत आजारी असतात
Health&nbsp;Numerology and affected mulank people

Health Numerology and affected mulank people

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Health Numerology News : अंकशास्त्रात जन्मतारखेवरून ठरणाऱ्या मूलांकाचा संबंध थेट ग्रहांशी जोडला जातो. जेव्हा शनीची साडेसाती सुरू होते तेव्हा काही विशिष्ट मूलांकांच्या व्यक्तींच्या आरोग्याची कडक परीक्षा सुरू होते.

कर्माचा कारक असलेला शनी देव या काळात व्यक्तीला एकापाठोपाठ एक नव्या शारीरिक अडचणींमध्ये टाकतो. अशाच ३ संवेदनशील मूलांकांबद्दल जाणून घेऊया.

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