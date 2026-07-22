Career Numerology : 'या' 3 मुलांकाचे लोक वारंवार नोकरी बदलतात; पण याच निर्णयामुळे बनतं लाखोंचं करिअर

Mulank Prediction : अंकशास्त्रानुसार प्रत्येकाच्या जन्मतारखेचा त्याच्या करिअरवर थेट प्रभाव पडतो. काही लोक एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे टिकून राहतात, तर काहींना सातत्याने नवीन आव्हाने हवी असतात. एकाच जागी थांबून कंटाळणारे हे लोक वारंवार नोकऱ्या बदलतात. वरवर पाहता हा स्वभाव अस्थिर वाटला, तरी प्रत्येक नव्या बदल्यासोबत त्यांचे पॅकेज आणि हुद्दा लाखोंच्या घरात पोहोचतो. हा बदल त्यांचा उतावळेपणा नसून त्यांच्या यशाची मोठी शिडी ठरतो..मुलांक ९कोणत्याही महिन्याच्या ९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक ९ असतो. याचा स्वामी 'मंगळ' असल्याने यांच्यात कमालीची ऊर्जा आणि साहस असते. एकाच पद्धतीचे काम रोज करणे यांच्या स्वभावात नसते. कामात नवीन शिकायला मिळत नाही असे वाटताच हे लोक तात्काळ नोकरी बदलतात. हा धाडसी निर्णय त्यांना अल्पावधीतच उच्च पद आणि लाखो रुपयांचे पॅकेज मिळवून देतो..Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक कुटुंबासाठी स्वतःची स्वप्नं ठेवतात बाजूला; पण नशीब त्यांना उशिरा का होईना देतं मोठं फळ.मुलांक ५कोणत्याही महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक ५ असतो. 'बुध' स्वामी असलेला हा मुलांक बुद्धिमत्ता आणि चंचलतेचे प्रतीक आहे. या लोकांना एकाच चौकटीत अडकून पडायला अजिबात आवडत नाही. नोकरीत तोचतोचपणा वाढला की हे लोक हुशारीने दुसरीकडे उडी मारतात. वेगवेगळ्या क्षेत्रांचा हा अनुभव त्यांना कॉर्पोरेट जगतात मोठी मागणी आणि प्रचंड आर्थिक प्रगती मिळवून देतो..Marriage Numerology : 'या' मुलांकाच्या लोकांना बायकोच्या रूपात मिळते लक्ष्मी; पतीच्या यशामागे असतो फक्त तिचाच हात.मुलांक ४महिन्याच्या ४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक ४ असतो, ज्याचा संबंध 'राहू' ग्रहाशी आहे. हे लोक चौकटीबाहेरचा विचार करणारे असतात. ऑफिसमधील जुन्या पद्धती किंवा बंधने त्यांना सहन होत नाहीत. स्वातंत्र्य न मिळाल्यास ते थेट नोकरी सोडतात. हा अनपेक्षित बदल त्यांच्यासाठी गेमचेंजर ठरतो आणि ते अचानक लाखोंच्या उत्पन्नासह यशाच्या शिखरावर पोहोचतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.