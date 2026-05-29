'या' मुलांकाचे लोक दिसतात मनाने कठोर पण त्यांच्यासारखं मायाळू जगात कोणी नसतं, एखाद्याला जीव लावला तर त्यांच्यासाठी काहीही करतात

न्युमरोलॉजी म्हणजेच अंकशास्त्रानुसार, माणसाची जन्मतारीख केवळ त्याचे भविष्य सांगत नाही तर त्याच्या स्वभावाचे गुपितेही उघड करते. काही लोक पहिल्या भेटीत खूप कडक, शांत किंवा गर्विष्ठ वाटतात, पण प्रत्यक्षात त्यांचे हृदय अतिशय कोमल असते. आज आपण अशाच दोन विशेष मुलांकांबद्दल जाणून घेणार आहोत जे बाहेरून एखाद्या नारळासारखे कडक आणि आतून मधासारखे गोड असतात. चला तर मग या दोन रहस्यमयी आणि अत्यंत निष्पाप स्वभावाच्या अंकांची रंजक कहाणी समजून घेऊया..अंकशास्त्रात या दोन विशिष्ट तारखांना जन्मलेल्या लोकांचा रुबाब आणि ऊर्जा काही वेगळीच असते. पहिल्या परिचयात हे लोक समोरच्या व्यक्तीला थोडे अंतर ठेवून वागणारे किंवा प्रचंड शिस्तप्रिय वाटू शकतात. त्यांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळेच तेज आणि करारीपणा असतो, ज्यामुळे लोक त्यांना सहज बोलण्याची हिंमत करत नाहीत. अनेकदा लोक त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणाला आणि थेट बोलण्याला त्यांचा राग किंवा अहंकार समजण्याची चूक करतात. परंतु हा त्यांचा केवळ एक संरक्षक कवच असतो जो त्यांनी जगाच्या कपटापासून स्वतःला वाचवण्यासाठी घालेलेला असतो..Chanakya Life Guide : लोक अचानकपणे तुम्हाला इज्जत देणं का बंद करतात? तुमचं कुठं चुकतं पाहा.मुलांक ९आता उघडूया पहिले गुपित..तो पहिला मुलांक म्हणजे 'मुलांक ९' (जन्म तारीख ९, १८, २७) आहे, ज्याचा स्वामी 'मंगळ' ग्रह आहे. मंगळाच्या प्रभावामुळे या लोकांच्या रक्तामध्येच एक प्रकारची उष्णता आणि उत्साह असतो. त्यांना चुकीच्या गोष्टींवर पटकन राग येतो आणि ते आपला संताप लपवू शकत नाहीत. परंतु या रागाच्या मागे अत्यंत निष्पाप आणि प्रेमळ हृदय दडलेले असते. मुलांक ९ चे लोक जितक्या वेगाने चिडतात, तितक्याच वेगाने त्यांचा राग शांतही होतो. कोणाचेही दुःख पाहिले की यांचे हृदय द्रवते. जगाचे कल्याण करण्याची आणि गरजूंना मदत करण्याची त्यांची भावना उपजतच असते..Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक नेहमी फक्त तुमचा फायदा उचलतात, पण तुमच्या संकट समयी मदत न करता पळ काढतात.मुलांक ८दुसरा अत्यंत रहस्यमयी आणि शक्तिशाली मुलांक म्हणजे 'मुलांक ८' (जन्म तारीख ८, १७, २६), ज्याचा स्वामी 'शनि' देव आहे. शनीच्या प्रभावामुळे हे लोक अत्यंत गंभीर, शांत आणि शिस्तबद्ध दिसतात. ते भावना उघडपणे व्यक्त करत नसल्यामुळे लोक त्यांना 'भावनाहीन' किंवा 'खूप रागीट' समजतात. परंतु प्रत्यक्षात मुलांक ८ सारखा विश्वासू आणि काळजीवाहू मित्र किंवा जोडीदार शोधूनही सापडणार नाही. ते न्यायाचे पक्के असतात पण ज्यांच्यावर ते मनापासून प्रेम करतात, त्यांच्यासाठी ते संपूर्ण जगाशी लढायला तयार होतात. त्यांच्या या गंभीर रूपाच्या मागे प्रेमाचा एक अथांग सागर दडलेला असतो..Maratha History : इटलीत मराठी सैनिकाचा पुतळा का उभारलाय? हिटलरला फोडला होता घाम, रायगडच्या वीर वाघाची विस्मरनात गेलेली कहाणी.या दोन्ही मुलांकांचे (८ आणि ९) सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची निष्ठा. जर या लोकांनी एखाद्याला आपल्या आयुष्यात हक्काचे स्थान दिले, किंवा एखाद्याला मनापासून आपले मानले तर ते त्यांच्यासाठी काहीही करायला तयार होतात. नाती निभावताना ते कधीही नफा-नुकसान पाहत नाहीत. मित्रासाठी रात्रीच्या बारा वाजता धावून जाणे असो किंवा कुटुंबाच्या रक्षणासाठी ढाल बनणे असो हे लोक सदैव पुढे असतात. ते तोंड आवडीचे बोलून खोटे प्रेम दाखवत नाहीत, तर प्रत्यक्ष कृतीतून आपली माया सिद्ध करतात. त्यांच्या आयुष्यात अशा हक्काच्या माणसांची संख्या कमी असेल पण जितकी असते त्यांच्यावर ते जीव ओवाळून टाकतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.