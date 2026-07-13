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Career Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक प्रेमासाठी देतात करिअरचा बळी, पण जोडीदार ठेवत नाही जाणीव, आयुष्यभर होतो पश्चात्ताप

This mulank people Love Sacrifice causes Career Regret in Numerology : प्रेमासाठी करिअरचा त्याग करणारे काही विशेष मुलांकाचे लोक आयुष्यभर पश्चात्ताप करतात. जाणून घ्या हे मुलांक कोणते आहेत
Why Numerology Warns Certain Mulank Against Career Sacrifice in Love

Why Numerology Warns Certain Mulank Against Career Sacrifice in Love

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Astrology marathi : अनेक जण प्रेमासाठी स्वतःचे उज्ज्वल भविष्य पणाला लावतात. अंकशास्त्रात (Numerology) अशा ३ मुलांकांचा उल्लेख आहे, जे पार्टनरसाठी आपल्या चांगल्या चाललेल्या करिअरचा बळी देतात. सुरुवातीला घेतलेला हा भावनिक निर्णय पुढे जाऊन त्यांची मोठी चूक ठरतो, कारण समोरची व्यक्ती या त्यागाची साधी जाणीवही ठेवत नाही.

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