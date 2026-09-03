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Life Horoscope: दीर्घायुष्य लाभलेल्या असतात ‘या’ राशीच्या व्यक्ती; आयुष्यात कितीही त्रास आला तरी लढण्याची ताकद कायम, तुमची रास कोणती?

which zodiac signs live longer than others: 'या' राशींच्या व्यक्तींमध्ये असते संकटांशी लढण्याची जबरदस्त ताकद; ज्योतिषशास्त्रानुसार मेष, वृषभ, सिंह आणि वृश्चिक राशीच्या व्यक्ती जिद्दी आणि खंबीर स्वभावाच्या असतात.
Life Horoscope

Life Horoscope

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Life Horoscope: ज्योतिषशास्त्रानुसार काही राशींच्या व्यक्ती स्वभावाने खूप जिद्दी आणि मजबूत असतात. आयुष्यात कितीही अडचणी आल्या तरी त्या सहज हार मानत नाहीत. संकटांचा सामना करत पुन्हा उभं राहण्याची ताकद त्यांच्यात असते.

त्यामुळे या राशींच्या व्यक्तींना दीर्घायुष्य लाभतं, अशी ज्योतिषशास्त्रात मान्यता आहे. चला, या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत ते जाणून घेऊया.

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