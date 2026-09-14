दगडूशेठ बाप्पाला हे नाव कसं मिळालं? जाणून घ्या दगडूशेठ हलवाईंची कहाणी

SHREEMANT DAGADUSHETH GANPATI HISTORY: पुण्यात गणपती म्हटलं की डोळ्यांसमोर येणाऱ्या प्रसिद्ध नावांपैकी एक म्हणजे श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती. दरवर्षी लाखो भाविक या बाप्पाच्या दर्शनासाठी पुण्यात येतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का, या गणपतीला ‘दगडूशेठ’ हे नाव नेमकं कसं मिळालं?यामागे एका व्यक्तीची आणि त्यांच्या आयुष्यात घडलेल्या दुःखद घटनेची कहाणी आहे..दगडूशेठ हलवाई यांचे कुटुंब मूळचे कानपूरचे होते. त्यांचे वडील किशनशेठ हलवाई पुण्यात आले आणि येथे त्यांनी मिठाईचा व्यवसाय सुरू केला. पुढे दगडूशेठ यांनी हा व्यवसाय पुढे नेला.दगडूशेठ यांच्या मिठाईला पुणेकरांची चांगली पसंती मिळाली. हळूहळू त्यांचा व्यवसाय वाढत गेला आणि पुण्यात त्यांचे नाव मोठे झाले. त्यांच्या यशामुळे त्यांना ‘श्रीमंत’ म्हणूनही ओळखले जाऊ लागले.मिठाईच्या व्यवसायाबरोबरच दगडूशेठ यांना व्यायाम आणि कुस्तीचीही आवड होती. ते तालमीत नियमित जायचे. पुढे त्यांनी स्वतःची तालिमही सुरू केली. याच काळात त्यांची ओळख लोकमान्य टिळकांशी झाली.पण दगडूशेठ यांच्या आयुष्यात पुढे एक मोठे दुःख आले..Ganesh Chaturthi 2026: आपण गणपती बाप्पा म्हटलं की ‘मोरया’ का म्हणतो? या जयघोषामागे आहे एका गणेशभक्ताची कहाणी .पुण्यात प्लेगची साथ पसरली होती. या साथीत दगडूशेठ यांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. या घटनेने दगडूशेठ आणि त्यांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई यांना मोठा धक्का बसला.मुलाच्या जाण्याने ते पूर्णपणे खचले होते. अशा वेळी त्यांचे गुरु श्री माधवनाथ महाराज त्यांच्या मदतीला आले. त्यांनी दगडूशेठ यांना गणपती आणि दत्ताची मूर्ती स्थापन करून तिची नियमित पूजा करण्यास सांगितले.गुरूंच्या सांगण्याप्रमाणे त्यांनी मूर्तीची स्थापना केली आणि पूजा सुरू केली. त्यांच्या आयुष्यातील दुःखाच्या काळात हीच भक्ती त्यांच्यासाठी आधार बनली..यानंतर पुण्यात सार्वजनिक गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली. लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केला, तेव्हा दगडूशेठ हलवाई यांनीही या उपक्रमाला साथ दिली. त्यांच्या सहकाऱ्यांनीही या उत्सवात सहभाग घेतला.पुढे १८९३ मध्ये दगडूशेठ हलवाई गणपतीची स्थापना झाली. या गणपतीच्या स्थापनेच्या वेळी लोकमान्य टिळक उपस्थित असल्याचे सांगितले जाते.ब्रिटिश राजवटीचा तो काळ होता. त्यामुळे सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून लोक एकत्र येत होते. गणपतीच्या उत्सवाला मोठे सामाजिक महत्त्वही मिळत गेले..आज दगडूशेठ बाप्पाचा समावेश पुण्यातील मानाच्या पाच गणपतींमध्ये नाही. मात्र, भक्तांच्या मनातील त्याचे स्थान वेगळे आहे. पुण्यातच नव्हे, तर देशभरातून भाविक या गणपतीच्या दर्शनासाठी येतात.या गणपतीशी जोडलेले काम केवळ पूजा आणि उत्सवापुरते मर्यादित नाही. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट अनेक सामाजिक उपक्रमही राबवतो..Ukadiche Modak Recipe: केशराचा सुगंध, नारळ-गुळाची गोडी आणि 'हा' एक पदार्थ… बाप्पासाठी असे बनवा स्पेशल उकडीचे मोदक! .ट्रस्टकडून कोंढवा येथील पिताश्री वृद्धाश्रम चालवला जातो. ससून रुग्णालयातील रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी मोफत जेवणाचीही व्यवस्था केली जाते. याशिवाय ग्रामीण भागात शिक्षण, आरोग्य आणि पाण्याशी संबंधित अनेक कामे केली जातात..म्हणजेच, एका वडिलांनी आपल्या मुलाच्या जाण्याने आलेल्या दुःखातून सुरू केलेली गणपतीची भक्ती पुढे एका मोठ्या परंपरेत बदलली. आज याच परंपरेतून भक्तीबरोबरच समाजसेवेचे कामही सुरू आहे.म्हणूनच पुण्याच्या दगडूशेठ बाप्पाची ओळख फक्त एका प्रसिद्ध गणपतीची नाही, तर श्रद्धा, परंपरा आणि समाजसेवेचीही आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.