संस्कृती

दगडूशेठ बाप्पाला हे नाव कसं मिळालं? जाणून घ्या दगडूशेठ हलवाईंची कहाणी

WHO WAS DAGADUSHETH HALWAI : दगडूशेठ हलवाई कोण होते आणि त्यांच्या नावाने पुण्याचा प्रसिद्ध दगडूशेठ बाप्पा कसा ओळखला जाऊ लागला, जाणून घ्या या गणपतीमागची रंजक कहाणी.
DAGADUSHETH HALWAI GANPATI HISTORY

DAGADUSHETH HALWAI GANPATI HISTORY

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

SHREEMANT DAGADUSHETH GANPATI HISTORY: पुण्यात गणपती म्हटलं की डोळ्यांसमोर येणाऱ्या प्रसिद्ध नावांपैकी एक म्हणजे श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती. दरवर्षी लाखो भाविक या बाप्पाच्या दर्शनासाठी पुण्यात येतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का, या गणपतीला ‘दगडूशेठ’ हे नाव नेमकं कसं मिळालं?

यामागे एका व्यक्तीची आणि त्यांच्या आयुष्यात घडलेल्या दुःखद घटनेची कहाणी आहे.

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