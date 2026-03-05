मुलांच्या लग्नाच्या वेळी पालक का होतात इतके भावूक? कारण जाणून घ्या…

मुलांच्या विवाहाचे वेध पालकांना अगदी त्यांच्या जन्मापासून लागलेले असतात. लाडाकोडात वाढलेले आपले अपत्य सुखात राहावे म्हणून त्याच्या सुखासाठी धडपडणारे आई वडील त्यांच्या विवाहाच्या वेळेस अगदी हळवे होवून जातात. मुलाचा विवाह असो अथवा मुलीचा मनाची अवस्था नाजूक असतेच. .विवाह हा आजकाल समाजा पुढील ज्वलंत प्रश्न आहेच. नुसते गुणमिलन करणे अत्यंत धोक्याचे होवू शकते. अनेकदा पत्रिका मिलन करताना पालक कौतुकाने सांगतात 30 -32 गुण जुळत आहेत. आपल्यालाही आनंद होतोच कारण कुणाचेही चांगले व्हावे या तळमळीने पत्रिका बघायची असते. असो. नुसते गुण जुळतात आणि मग पुढे घटस्फोट. म्हणूनच ग्रःमिलानाचा आग्रह धरा. गुण जुळले तरी स्वभाव इतर अनेक गोष्टींची सांगड नसते आणि त्या बघितल्या जात नाहीत म्हणून मग पुढे सूर बेसूर होतात ..32 गुण जुळलेल्या पत्रिका ग्रह मिलन दशा पाहताना अनेक वैचित्र दाखवतात आणि त्यावेळी फक्त त्या 32 गुणांची दखल घेणे घातक ठरू शकते. गुण पाहायचेच पण त्यासोबत दोघांचे वैवाहिक आयुष्य त्यातील गोडवा, घरातील मोठ्या माणसांचा सहभाग असल्यामुळे त्यांच्याशी असलेली दोघांचीही वागणूक, आर्थिक स्थर, मनाची परिपक्वता, संतती, पुढील शिक्षण, करिअर, एकंदरीत संसारासाठी लागणारे सामंजस्य, शरीर संपदा, आयुष्यमान या गोष्टी आपल्याला ग्रह मिलानाशिवाय कळू शकणार नाहीत. विवाह होईल पण तो पुढे 25-40 वर्ष सुखाचा झाला पाहिजे. त्यामुळे विवाहासाठी घाई करू नये..काही उदा. इथे प्रामुख्याने द्यावीशी वाटतात. एका मुलाला एक मुलगी सांगून आली आणि दोघे फोनवर बोलले मुलानेच पुढाकार घेवून प्रथम फोन केला. दुसऱ्या दिवशी सुद्धा त्याने मेसेज फोन केला. पलीकडून जुजबी उत्तरे. त्यानंतर त्याने ठरवले कि आपण आता मेसेज फोन करायचा नाही आणि त्याने दुसरी स्थळे पाहायला सुरवात केली. बरेच दिवस झाले त्या मुलीने एकदाही फोन केला नाही. जर पुढे जायचे नाही तर स्पष्ट सांगून मोकळे व्हायचे या मताची मी स्वतः आहे. आपण जसे दुसर्याशी वागतो तसे अजून तिसरा येवून आपल्याशीही वागू शकतो हे लक्ष्यात ठेवायला हवे. विवाहासाठी आपणही उभे आहोतच कि. अनेकदा पगारावर किंवा पुढील शिक्षणावर गाडी अडते. आज मुलांची वये 30-35 च्या आसपास आहेत. त्यामुळे त्यांना विवाह नंतर मुले व्हावीत हा विचार योग्यच आहे. पालकांना सुद्धा जमले पाहिजे त्यांना सांभाळायला..या गोष्टी आहेत पण एकमेकांशी बोलायला सुद्धा जर पेहले तुम पेहले तुम होणार असेल तर कठीण आहे. कुणी एकमेकांशी पहिले बोलायचे ह्यावर सुद्धा अहंकार आड येत असेल तर पुढील चित्र कठीण आहे. परवा एक पत्रिका मिलन केले. चांगल्या पत्रिका.. मुलीची आई सारखी विचारत होती मग त्यांना होकार कळवायचा का? मी त्यांना स्पष्ट सांगितले मुलाची पत्रिका मुलीपेक्षा उजवी आहे. तुमच्या मुलीला सांगा स्थळ चांगले मिळाले आहे हे लग्न टिकवणे मात्र तुझ्याच हाती आहे. त्या बाई पुन्हा पुन्हा तेच विचारात होत्या आणि माझ्या बोलण्याकडे सरळ दुर्लक्ष करत होत्या. शेवटी मी अति स्पष्ट पणे बोलले मग गप्प बसल्या. आपल्या मुलांच्याही पत्रिकेत काही दोष असू शकतात. हि मुलगी अत्यंत घमेंडी आणि अहंकारी होती तिने कुणाशीही लग्न केले तरी तिलाच जुळवून घ्यायला लागणार होते तिच्या वडिलांनी मात्र मोठ्या मनाने ते स्वीकारले पण त्या काकू असो..पत्रिका हा तुमचा आरसा दाखवतो. ग्रहतारे शत्रू नाहीत आपले. आपण जसे आहोत तसेच पत्रिका दाखवणार. सतत समोरच्याचे अवगुण काढून काय होणार. खंडीभर अवगुण आपल्याही अपत्याच्या पत्रिकेत आहेत त्याचाही विचार व्हायला हवा.अहंकाराचा अंतरपाट दूर झाला तर अनेक लग्न जुळतील पण तीच मेख आहे. जुजबी पत्रिका दशा चांगल्या आहेत ना ते बघा. चांगल्या दशा असतील तसेच मुळात सगळ्यांशी जुळवून घेतो तो चंद्र सुस्थितीत असावा तरच ती मुलगी घरात रुळेल, समजून घेईल. सर्वगुण कुणाच्यातही नाहीत. विवाह म्हणजे तडजोड आणि ती प्रत्येकाला करावीच लागते. कधी अनेक पत्रिका उत्तम जुळतात त्यालाच आपण योग म्हणतो. पत्रिका मिलन हि प्राथमिक पायरी आहे. प्रत्यक्ष भेट नव्हे पुढील अनेक भेटीत आपले स्वभाव वागणे विचार वगैरे चे दर्शन हळूहळू घडत जाते. त्यामुळे भेटीतील मोकळेपणा असावा, शेवटी लग्न त्या दोघांचे आहे, ते दोघे सुखी तर दोन्ही कुटुंब सुखी. शेवटी नांदा सौख्य भरे ... हेच खरे..विवाह पश्च्यात दोघांच्याही जीवनात आनंद फुलवा आणि हा सौख्याचा बहर पाहताना सहजच आठवावे ...जीवनातली घडी अशीच राहूदे. सौ. अस्मिता दीक्षित पत्रिकेसाठी संपर्क : 8104639230.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.