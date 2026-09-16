Jyeshtha Gauri Avahana 2026: गौराईच्या नैवेद्याला मटण-चिकन अन् मासे का असतात? कोकणातील या अनोख्या परंपरेमागे आहे रंजक गोष्ट!

WHY ARE NON-VEGETARIAN DISHES PREPARED FOR GAURI PUJA: गणेशोत्सवाच्या दिवसांत महाराष्ट्रात गौरीच्या आगमनालाही विशेष महत्त्व असते. घरात आलेल्या गौराईला माहेरवाशीण मानून तिचं अगदी लेकीसारखं स्वागत केलं जातं. तिच्यासाठी विविध पदार्थांचा थाट मांडला जातो. मात्र कोकणातील काही भागांमध्ये गौराईच्या पूजेदरम्यान केली जाणारी एक परंपरा इतर ठिकाणांपेक्षा वेगळी आहे. इथे गौराईच्या पाहुणचारासाठी मटण, चिकन, मासे किंवा खेकड्यांसारखे मांसाहारी पदार्थही तयार केले जातात. या प्रथेचा संबंध नेमका कोणत्या कथेशी आहे आणि गौराईच्या नैवेद्यात अशा पदार्थांचा समावेश का केला जातो, जाणून घेऊया..कोकणात गौराईसाठी ‘कोंबडी वडे’चा नैवेद्यगौराईच्या तीन दिवसांच्या उत्सवात प्रत्येक दिवसाचा पाहुणचार वेगळा असतो. काही ठिकाणी पहिल्या दिवशी पुरणपोळी किंवा अन्य गोड पदार्थांचा नैवेद्य केला जातो. गौरी पूजनाच्या दिवशी मात्र कोकणातील काही गावांमध्ये ‘कोंबडी वडे’ हा खास पदार्थ केला जातो.कोंबडी वडे हा कोकणातील प्रसिद्ध पारंपरिक पदार्थ आहे. त्यामुळे गौराईच्या आगमनाच्या दिवशी तिच्या पाहुणचारात हा पदार्थ आवर्जून केला जातो. या प्रथेमागे एक पौराणिक कथा सांगितली जाते..Ganesh Chaturthi 2026: आपण गणपती बाप्पा म्हटलं की ‘मोरया’ का म्हणतो? या जयघोषामागे आहे एका गणेशभक्ताची कहाणी .गौराई आणि गणपतीमध्ये पडदा का धरतात?गौरीची स्थापना साधारणपणे गणपती बाप्पांच्या शेजारी केली जाते. काही कुटुंबांमध्ये गंगा-गौरीची पूजा होते, तर काही ठिकाणी शंकरोबा आणि गौराईची स्थापना केली जाते.अशावेळी गौराईसाठी मांसाहारी पदार्थ केला जात असल्याने तो गणपती बाप्पांना दाखवला जातो का, असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. मात्र या परंपरेनुसार हा नैवेद्य गणपतीला दाखवला जात नाही. तो गौराईसोबत आलेल्या भूतगणांसाठी मानला जातो.यामुळे नैवेद्य दाखवताना काही ठिकाणी गणपती आणि गौराई यांच्या मध्ये पडदा धरला जातो. ही प्रथा अनेक पिढ्यांपासून सुरू असल्याने आजही काही कोकणी कुटुंबांमध्ये ती श्रद्धेने पाळली जाते..गौराई नाही, तर 'यांच्या'साठी मांसाहाराचा नैवेदद्यया परंपरेमागे सांगितल्या जाणाऱ्या कथेनुसार, गौराईचे शंकराशी लग्न झाल्यानंतर ती एकदा माहेरी जाण्यास निघाली. त्यावेळी शंकराने तिच्या सोबत काही भूतगण पाठवले. हे भूतगण तिच्या संरक्षणासाठी तिच्यासोबत गेले होते.गौराई माहेरी पोहोचल्यावर तिच्या आई-वडिलांसह संपूर्ण कुटुंबाला खूप आनंद झाला. माहेरच्यांनी तिचे उत्साहात स्वागत केले, पूजा केली आणि तिच्यासाठी विविध गोड पदार्थ तयार केले. मात्र गौराईसोबत आलेल्या भूतगणांकडे सर्वांचे दुर्लक्ष झाले..तुळस पवित्र असूनही गणपतीला का वाहत नाहीत? 'या' पौराणिक कथेत दडलंय कारण.मांसाहारी नैवेद्यात कोणते पदार्थ केले जातात?कोकणातील काही गावांमध्ये गौराईच्या पाहुणचारासाठी मटण, चिकन, मासे, खेकडे अशा विविध मांसाहारी पदार्थांची तयारी केली जाते. काही ठिकाणी मद्याचाही समावेश केला जातो. म्हणजेच माहेरवाशीण गौराईच्या स्वागतासाठी तिच्या आवडीनिवडी आणि तिच्यासोबत आलेल्या पाहुण्यांचा विचार करून पाहुणचार केला जातो, अशी स्थानिक भावना आहे..शंकराचे भूतगण असल्याने त्यांची जीवनपद्धती वेगळी होती. त्यांना मांसाहारी भोजनाची सवय होती, असे कथेत सांगितले जाते. गौराईला मात्र आपल्या सोबत आलेल्या या मंडळींची आठवण होती. त्यामुळे त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था करण्याची तिने इच्छा व्यक्त केली.त्या काळात मांसाहाराला सामाजिक आणि धार्मिक बंधने असतानाही गौराईने आपल्या सोबत आलेल्यांची गरज समजून घेतली. त्यांना भोजन मिळाल्यानंतरच तिने स्वतः जेवण केले, अशी ही लोककथा सांगितली जाते..आजही जपली जाते ही परंपरायाच प्रसंगाची आठवण म्हणून गौराई माहेरी येते, तेव्हा तिच्यासोबत शंकराचे भूतगणही आले आहेत, अशी श्रद्धा काही ठिकाणी मानली जाते. त्यामुळे त्यांच्या पाहुणचारासाठी मांसाहारी पदार्थ तयार करण्याची प्रथा सुरू झाली, असे सांगितले जाते.या परंपरेत तयार केलेला मांसाहारी पदार्थ थेट गौराईला नैवेद्य म्हणून अर्पण केला जात नाही. तो तिच्यासोबत आलेल्या भूतगणांसाठी ठेवला जातो. त्यांचा पाहुणचार झाला आणि ते प्रसन्न झाले, तर गौराईही आपल्या घरावर प्रसन्न होईल, अशी स्थानिक श्रद्धा आहे.महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांत सण-उत्सवांच्या परंपरांमध्ये असे अनेक स्थानिक रंग पाहायला मिळतात. गौराईच्या या अनोख्या पाहुणचाराची प्रथाही त्याच लोकपरंपरेचा एक भाग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.