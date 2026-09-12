संस्कृती

Rishi Panchami 2026: ऋषी पंचमी महिलांसाठी खास का असते? १०८ वेळा आघाड्याच्या काडीने दात घासण्यामागचं कारण काय?

ऋषी पंचमी महिलांसाठी का खास आहे, १०८ वेळा आघाड्याच्या काडीने दात घासण्यामागची मान्यता आणि या व्रताचे धार्मिक महत्त्व जाणून घ्या
Rishi Panchami 2026 Significance

Rishi Panchami 2026 Significance

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील पंचमीला म्हणजेच गणेश चतुर्थीच्या दुसऱ्या दिवशी साजरी होते ऋषी पंचमी. या दिवशी मुख्यतः महिला व्रत आणि उपवास करतात. तसेच सप्तऋषी आणि अरुंधती यांची पूजा केली जाते. ऋषी पंचमीच्या दिवशी दातून करण्याची म्हणजेच आघाड्याच्या काडीने दात घासण्याची आणि काही ठिकाणी १०८ वेळा स्नान करण्याचीही पद्धत आहे. मात्र, ही परंपरा नक्की आहे तरी काय आणि त्यामागची कहाणी काय, ते जाणून घेऊया.

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