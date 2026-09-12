Rishi Panchami 2026: ऋषी पंचमी महिलांसाठी खास का असते? १०८ वेळा आघाड्याच्या काडीने दात घासण्यामागचं कारण काय?

भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील पंचमीला म्हणजेच गणेश चतुर्थीच्या दुसऱ्या दिवशी साजरी होते ऋषी पंचमी. या दिवशी मुख्यतः महिला व्रत आणि उपवास करतात. तसेच सप्तऋषी आणि अरुंधती यांची पूजा केली जाते. ऋषी पंचमीच्या दिवशी दातून करण्याची म्हणजेच आघाड्याच्या काडीने दात घासण्याची आणि काही ठिकाणी १०८ वेळा स्नान करण्याचीही पद्धत आहे. मात्र, ही परंपरा नक्की आहे तरी काय आणि त्यामागची कहाणी काय, ते जाणून घेऊया..ऋषी पंचमी म्हणजे काय?ऋषी पंचमी हा हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाचा सण आहे. भाद्रपद महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या पंचमीला ऋषी पंचमी साजरी केली जाते. या दिवशी महिला व्रत आणि उपवास करतात. तसेच सप्तऋषी आणि अरुंधती यांची पूजा केली जाते. यंदा 15 सप्टेंबर 2026 रोजी ऋषी पंचमी साजरी केली जाणार आहे. या व्रतामागे शरीर आणि मन शुद्ध ठेवण्याची भावना आहे. जुन्या काळी मासिक पाळीच्या दिवसांत नकळत झालेल्या चुकांसाठी माफी मागण्यासाठी हे व्रत केलं जात होतं, अशी धार्मिक मान्यता आहे. .महिलांसाठी ऋषी पंचमी का आहे खास?ऋषी पंचमी महिलांसाठी खास मानली जाते. प्रामुख्याने लग्न झालेल्या महिला हे व्रत ठेवतात. या दिवशी सप्तऋषींची पूजा केल्याने नकळत झालेल्या चुकांची माफी मिळते, अशी धार्मिक मान्यता आहे. तसेच मासिक पाळीशी संबंधित झालेल्या चुकांपासूनही मुक्ती मिळते, असे मानले जाते. त्यामुळे हा दिवस मन आणि शरीर शुद्ध ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो.जुन्या काळात मासिक पाळीच्या दिवसांत महिलांसाठी काही वेगळे नियम होते. त्या काळात चुकून एखादा नियम मोडला किंवा काही चूक झाली, तर त्याची माफी मागण्यासाठी ऋषी पंचमीचे व्रत करण्याची प्रथा सुरू झाली, अशी मान्यता आहे..108 वेळा आघाड्याच्या काडीने दात घासण्याची पद्धत काय?ऋषी पंचमीच्या दिवशी 108 दातून करण्याची परंपरा या व्रताचा एक विशेष भाग मानली जाते. दातून केल्यानंतर 108 वेळा स्नान करण्याची पद्धतही सांगितली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार या प्रक्रियेद्वारे शरीर आणि मनाची शुद्धी करण्याचा भाव व्यक्त केला जातो.आजच्या काळात पूजा-पाठाच्या पद्धती आणि धार्मिक नियमांमध्ये काही प्रमाणात बदल झाले आहेत. मात्र, ऋषी पंचमीच्या व्रताशी जोडलेली श्रद्धा आणि त्याचे धार्मिक महत्त्व आजही कायम आहे..टीपव्रताच्या पद्धती, दातूनांची संख्या आणि इतर धार्मिक नियमांमध्ये प्रादेशिक किंवा कौटुंबिक परंपरेनुसार फरक असू शकतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.