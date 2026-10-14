तिरुपतीहून कोल्हापूरच्या अंबाबाईला शालू का येतो? वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या परंपरेमागचं कारण काय? जाणून घ्या

HISTORY OF TIRUPATI TO KOLHAPUR AMBABAI SHALU TRADITION: सध्या सर्वत्र नवरात्रोत्सवाचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. देवीच्या दर्शनासाठी मंदिरांमध्ये भाविकांची गर्दी होत असून, विविध धार्मिक परंपराही भक्तिभावाने पाळल्या जात आहेत. याच निमित्ताने जाणून घेऊया तिरुपती बालाजी मंदिराकडून कोल्हापूरच्या अंबाबाईसाठी मानाचा शालू का पाठवला जातो? दक्षिण भारतातील तिरुपती आणि महाराष्ट्रातील करवीरनिवासिनी अंबाबाई यांच्यात नेमका काय संबंध आहे? दरवर्षी देवीला हा शालू अर्पण करण्यामागे कोणती पौराणिक कथा सांगितली जाते? विशेष म्हणजे, अंबाबाईच्या मूळ स्वरूपाविषयीही वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. जाणून घेऊया या परंपरेमागील रंजक कथा आणि ऐतिहासिक संदर्भ..श्रीलक्ष्मी आणि महालक्ष्मी यांचा काय संबंध?पौराणिक कथेनुसार, भृगुऋषी एकदा देवतांची परीक्षा घेण्यासाठी वैकुंठात गेले. त्यावेळी श्रीविष्णू आणि त्यांची पत्नी श्रीलक्ष्मी संवादात मग्न असल्याने त्यांनी भृगुऋषींकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे संतापलेल्या भृगुऋषींनी विष्णूंच्या छातीवर लाथ मारली. मात्र, विष्णूंनी ऋषींची माफी मागून त्यांची सेवा केली. हे पाहून श्रीलक्ष्मी नाराज झाल्या आणि त्यांनी वैकुंठ सोडले. त्यानंतर त्या करवीर म्हणजेच कोल्हापुरात आल्याची आख्यायिका सांगितली जाते..‘युगयुगीन करवीर’ या पुस्तकात सुहास मधुकर जोशी यांनी दिलेल्या संदर्भानुसार, कोल्हापूरची महालक्ष्मी ही आदिमाया असून श्रीलक्ष्मी तिच्यापासून निर्माण झालेली आहे, अशी एक धार्मिक मान्यता आहे. या मान्यतेनुसार, श्रीलक्ष्मी कोल्हापुरात आपल्या आईकडे आल्या होत्या. याच कथेशी तिरुपतीहून शालू पाठवण्याची परंपरा जोडली जाते..अंबाबाई आणि महालक्ष्मी एकच आहेत का?अंबाबाई हे नाव ‘जगदंबा’ या शब्दापासून तयार झाल्याचे सांगितले जाते. जगदंबा म्हणजे जगाची माता. महालक्ष्मी या नावातूनही देवीच्या सर्वोच्च आणि मातृस्वरूपाची कल्पना व्यक्त होते.काही भाविक कोल्हापूरच्या अंबाबाईला पार्वतीचे रूप मानतात, तर ऐतिहासिक आणि धार्मिक संदर्भांमध्ये त्यांचा उल्लेख महालक्ष्मी म्हणूनही आढळतो. मंदिरातील शिलालेख आणि शिलाहार राजवंशाच्या उल्लेखांमधून महालक्ष्मीच्या उपासनेचे पुरावे मिळतात. त्यामुळे देवीच्या मूळ स्वरूपाबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत..शालू पाठवण्याची परंपरा कधी सुरू झाली?उपलब्ध माहितीनुसार, १९८३ मध्ये तिरुपती मंदिराकडून कोल्हापूरच्या अंबाबाईला शालू पाठवण्यास सुरुवात झाली. १९९७ मध्ये शालूच्या दर्जाबाबत तक्रार झाल्यानंतर त्याच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर देवीला उत्तम दर्जाचा शालू पाठवण्याची परंपरा पुढे सुरू राहिली..२०१५ मध्ये अंबाबाईचे स्वरूप आणि त्यांना श्रीलक्ष्मी मानून शालू अर्पण करण्याच्या प्रथेवरून वाद निर्माण झाला होता. मात्र, ही परंपरा आजही सुरू आहे.एकंदरीत, तिरुपतीहून अंबाबाईला शालू पाठवण्याची परंपरा ही धार्मिक आख्यायिका, देवीच्या स्वरूपाविषयीच्या मान्यता आणि ऐतिहासिक परंपरा यांच्या संगमातून पुढे आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.