तुळस पवित्र असूनही गणपतीला का वाहत नाहीत? 'या' पौराणिक कथेत दडलंय कारण

WHY TULSI IS NOT OFFERED DURING GANESH PUJA: भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीपासून पुढचे १०-१२ दिवस गणपती बाप्पाचा जयघोष, पूजा, आरती, फुलं-पत्री, दुर्वा आणि नैवेद्याने वातावरण भक्तिमय होतं. पण एक गोष्ट मात्र लक्षात येते; बाकी देवांना आवर्जून वाहिली जाणारी तुळस गणपती बाप्पांना मात्र वाहिली जात नाही. पण असं का? यामागे आहे प्रेम, नकार, राग आणि शापाची एक रंजक पौराणिक कथा. नेमकं काय घडलं होतं? चला, जाणून घेऊया....काय आहे रंजक पौराणिक कथा?पौराणिक कथेनुसार, एकदा तुळशी माता भगवान श्रीकृष्णांना पती म्हणून मिळावे, यासाठी कठोर तपश्चर्या करत होती. गंगेच्या पवित्र तीरावर ती मनोभावे साधना करत होती.त्याच वेळी जवळच एका झाडाखाली भगवान गणेश ध्यान करत बसले होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर विलक्षण तेज होते आणि ते अगदी शांत अवस्थेत ध्यानात मग्न होते.ध्यान करत असताना तुळशीची नजर गणपतीवर पडली. गणपतीचे रूप आणि तेज पाहून तुळशी त्यांच्या प्रेमात पडली. तिच्या मनात गणपतीशी विवाह करण्याची इच्छा निर्माण झाली..दगडूशेठ बाप्पाला हे नाव कसं मिळालं? जाणून घ्या दगडूशेठ हलवाईंची कहाणी.तिने गणपतीसमोर आपल्या मनातील इच्छा व्यक्त केली आणि त्यांच्याशी विवाह करण्याची इच्छा सांगितली.मात्र, गणपतींनी तिचा प्रस्ताव स्वीकारला नाही.गणपतींनी तुळशीला शांतपणे सांगितले की, आपण ब्रह्मचर्याचे पालन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विवाह करण्याची आपली इच्छा नाही..तुळशीने गणपतीला दिला शापगणपतींच्या नकारामुळे तुळशीला खूप वाईट वाटले. रागाच्या भरात तिने गणपतींना शाप दिला की, “तुमचा विवाह नक्की होईल आणि तुमच्या दोन पत्नी असतील.”तुळशीचा शाप ऐकून गणपतीही नाराज झाले. ब्रह्मचर्याचे पालन करण्याचा निर्णय घेतलेल्या गणपतींना हा शाप आवडला नाही.त्यामुळे गणपतींनीही तुळशीला शाप दिला की, “तुझा विवाह एका असुराशी होईल.”.Ganesh Chaturthi 2026: आपण गणपती बाप्पा म्हटलं की ‘मोरया’ का म्हणतो? या जयघोषामागे आहे एका गणेशभक्ताची कहाणी .तुळशीला आपल्या चुकीची जाणीव झालीकाही वेळाने तुळशीचा राग शांत झाला. आपल्याकडून चूक झाली, याची तिला जाणीव झाली. तिने गणपतींची मनापासून माफी मागितली.गणपतींचाही राग शांत झाला. त्यांनी तुळशीला सांगितले की, दिलेला शाप आता मागे घेता येणार नाही. मात्र, तिला भविष्यात पृथ्वीवर अतिशय पवित्र स्थान मिळेल.गणपती म्हणाले की, तुळस भगवान विष्णू आणि श्रीकृष्णांना अतिशय प्रिय असेल. घराघरांत तिची पूजा केली जाईल.मात्र, गणपतींनी हेही स्पष्ट केले की त्यांच्या पूजेत तुळशीचा वापर केला जाणार नाही.अशा प्रकारे गणपतीच्या पूजेत तुळशीची पाने न वाहण्यामागे ही पौराणिक कथा सांगितली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.