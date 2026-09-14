LONG LIFE HOROSCOPE: या’ 6 राशींच्या लोकांना मिळतं दीर्घायुष्याचं वरदान? 100 वर्षांनंतरही राहतात निरोगी, ज्योतिषशास्त्रात काय आहे कारण?

LONG LIFE HOROSCOPE: ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक राशीचा स्वभाव वेगळा असतो. काही लोक खूप शांत असतात, काही जिद्दी असतात, तर काही लोक कोणत्याही परिस्थितीत स्वतःला सांभाळून घेतात. याचा परिणाम त्यांच्या जीवनशैलीवर आणि आरोग्यावरही होतो, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं.ज्योतिषशास्त्रात अशा काही राशींचा उल्लेख केला जातो, ज्यांचे लोक जिद्दी, संयमी आणि सक्रिय स्वभावाचे असतात. हे लोक आपल्या आरोग्याची काळजी घेतात आणि अडचणी आल्या तरी सहज हार मानत नाहीत. त्यामुळे या राशींच्या लोकांना दीर्घ आयुष्य मिळतं, असं मानलं जातं. चला तर मग जाणून घेऊया त्या ६ राशी कोणत्या आहेत..मेष रासमेष राशीचे लोक स्वभावाने खूप उत्साही आणि जिद्दी असतात. कोणतंही काम हाती घेतलं की ते पूर्ण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. अडचण आली तरी ते सहज मागे हटत नाहीत. मेष राशीवर मंगळाचा प्रभाव असल्यामुळे या लोकांमध्ये ऊर्जा आणि उत्साह जास्त असतो, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. हे लोक सतत काही ना काही करत राहतात. त्यांचा हा सक्रिय स्वभाव त्यांच्या आरोग्यासाठीही चांगला मानला जातो..इमोशनलेस असतात ‘या’ राशीचे लोक! समोरच्याने कितीही प्रेम दिलं तरी पडत नाही फरक; पुढे होतो मोठा पश्चात्ताप, आयुष्यात साथ देत नाही कोणी.वृषभ रासवृषभ राशीचे लोक शांत आणि स्थिर स्वभावाचे असतात. हे लोक कोणताही निर्णय घाईघाईने घेत नाहीत. एकदा एखादी गोष्ट ठरवली की त्यावर ते ठाम राहतात. वृषभ राशीवर शुक्राचा प्रभाव असल्यामुळे या लोकांना आराम आणि चांगलं खाणं-पिणं आवडतं. मात्र त्याचबरोबर हे लोक आपल्या आयुष्यात शिस्त ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे त्यांना दीर्घ आयुष्य मिळतं, असं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं..कन्या रासकन्या राशीचे लोक आपल्या आरोग्याबाबत जास्त जागरूक असतात. खाणं-पिणं, रोजची दिनचर्या आणि व्यायाम याकडे हे लोक लक्ष देतात. छोटीशी तब्येतीची समस्या जाणवली तरी त्याकडे दुर्लक्ष न करता त्यावर लक्ष देण्याची त्यांची सवय असते. त्यामुळे स्वतःची काळजी घेण्याच्या या स्वभावामुळे कन्या राशीचे लोक निरोगी राहतात, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं..सिंह राससिंह राशीचे लोक आत्मविश्वासू आणि मनाने मजबूत असतात. कितीही अडचण आली तरी ते लगेच खचून जात नाहीत. परिस्थिती कठीण असली तरी त्यातून मार्ग काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. या राशीचा संबंध सूर्याशी जोडला जातो. त्यामुळे सिंह राशीच्या लोकांमध्ये ऊर्जा आणि आत्मविश्वास चांगला असतो, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. सकारात्मक विचार करण्याची सवयही त्यांच्या स्वभावात दिसते..वृश्चिक रासवृश्चिक राशीचे लोक खूप जिद्दी असतात. आयुष्यात कितीही मोठी अडचण आली तरी त्यातून बाहेर पडण्याची ताकद त्यांच्यात असते. एकदा संकट आलं म्हणून हे लोक सहज हार मानत नाहीत. उलट त्यातून काहीतरी शिकून पुन्हा नव्याने सुरुवात करण्याचा त्यांचा स्वभाव असतो. त्यामुळे संकटातून सावरण्याची त्यांची क्षमता चांगली असते, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं..मकर रासमकर राशीचे लोक मेहनती आणि संयमी असतात. एखाद्या गोष्टीचा परिणाम लगेच मिळाला नाही तरी ते प्रयत्न सोडत नाहीत. हळूहळू पण ठामपणे पुढे जाण्यावर त्यांचा विश्वास असतो. मकर राशीचा संबंध शनिशी जोडला जातो. शनीला संयम आणि दीर्घकाळाशी संबंधित ग्रह मानलं जातं. त्यामुळे मकर राशीच्या लोकांना आयुष्यात स्थिरता मिळते आणि ते पुढच्या वयातही शांतपणे आयुष्य जगतात, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं..Life Horoscope: दीर्घायुष्य लाभलेल्या असतात ‘या’ राशीच्या व्यक्ती; आयुष्यात कितीही त्रास आला तरी लढण्याची ताकद कायम, तुमची रास कोणती?.दीर्घायुष्याबाबत काय म्हणतात?या ६ राशींच्या लोकांमध्ये जिद्द, संयम, सकारात्मक विचार आणि स्वतःची काळजी घेण्याची सवय असते, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. त्यामुळे त्यांना दीर्घायुष्य मिळण्याची शक्यता असते, अशी ज्योतिषशास्त्राची मान्यता आहे. मात्र एखाद्या व्यक्तीचं आयुष्य किती असेल हे फक्त राशीवर ठरत नाही. आहार, व्यायाम, झोप, जीवनशैली, वैद्यकीय काळजी आणि इतर अनेक गोष्टी आरोग्यावर परिणाम करतात. त्यामुळे १०० वर्षे जगण्याची हमी कोणत्याही राशीला देता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.