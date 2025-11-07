Zodiac Wedding Lehenga: राशीनुसार खरेदी करा लग्नाचा घागरा, वैवाहिक जीवनात राहाल आनंदी अन् ग्रहदोष दूर होतील

Zodiac Wedding Lehenga: लग्नाचा दिवस प्रत्येकासाठी खूप खास असतो. या दिवशी मुलीसाठी एका नवीन आयुष्याची सुरुवात होते. त्यामुळे लग्नानंतर त्यांचे आयुष्य कसे असेल याबद्दल त्यांच्या मनात भीती आणि अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्याच वेळी, प्रत्येक मुलीला तिच्या खास लग्नाच्या दिवशी परिपूर्ण वधूचा घागरा घालायचा असतो. हा घागरा केवळ तुमचे लग्नच नाही तर तुमचे संपूर्ण वैवाहिक जीवन आनंदी बनवू शकतो. हे करण्यासाठी, तुमच्या राशीनुसार तुमचा लग्नाचा घागरा खरेदी करावा. हे तुमच्या कुंडलीतील ग्रहांना बळकटी देते आणि तुमच्या राशीनुसार घागरा घालल्याने तुमचे वैवाहिक जीवनही आनंदी होऊ शकते. चला तर मग जाणून घेऊया मेष ते मीन राशीपर्यंत कोणत्या राशीच्या महिलांनी कोणत्या रंगाचा घागरा खरेदी करावा..मेषया राशीवर मंगळाचे राज्य आहे. जो उत्साह आणि उर्जेचा कारक मानला जातो. म्हणून या राशीच्या महिलांनी गुलाबी, लाल किंवा मरून रंगाचा घागरा निवडावा. हे रंग तुमच्या लग्नाच्या लूकसाठी परिपूर्ण असतील. हे तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि शुभेच्छा आणू शकते.वृषभया राशीवर शुक्र ग्रहाचे राज्य आहे. जो संपत्ती, समृद्धी आणि सौंदर्याचा कारक मानला जातो. म्हणून, वृषभ राशीच्या महिलांनी त्यांच्या लग्नासाठी क्रीम, गुलाबी आणि पेस्टल हिरव्या रंगाच्या घागरा किंवा साडी खरेदी करावी. हे रंग निवडल्याने तुमच्या कुंडलीत शुक्र ग्रह मजबूत होईल आणि आनंदी वैवाहिक जीवन सुनिश्चित होईल..मिथूनया राशीवर बुध ग्रहाचे राज्य आहे. जो बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल्य आणि तर्कशक्तीचा कारक मानला जातो. म्हणून, तुम्ही तुमच्या लग्नासाठी हिरवा, मोहरी-पिवळा किंवा लिंबू रंगाचा घागरा निवडू शकता. तुमच्या राशीनुसार लग्नाचा घागरा निवडल्याने तुमच्या कुंडलीत बुधाची स्थिती मजबूत होऊ शकते आणि जीवनात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.कर्कया राशीचा स्वामी ग्रह चंद्र आहे. जो शांती, मन, भावना आणि आईचा कारक मानला जातो. म्हणून, त्यांच्या खास दिवशी, कर्क राशीच्या महिलांनी चांदी, मोती पांढरा, क्रीम किंवा बाटली हिरवा अशा रंगांचे लग्नाचे कपडे घालावेत. हे रंग डोळ्यांना शांती देतात, ज्यामुळे वैवाहिक जीवनात शांती आणि संतुलन राहते..Friday Vastu Tips: शुक्रवारी अजिबात करु नका 'या' चुका, अन्यथा माता लक्ष्मी होईल नाराज.सिंहया राशीचा स्वामी ग्रह सूर्य आहे. जो नेतृत्व, सन्मान, उच्च पद आणि प्रसिद्धीचा कारक मानला जातो. म्हणून, सिंह राशीच्या महिलांनी त्यांच्या लग्नाच्या दिवशी शाही जांभळा, सोनेरी किंवा गडद लाल रंगाचा घागरा घालावा. यामुळे तुमच्या आयुष्यात सूर्यासारखे तेज येऊ शकते आणि तुमच्या कुंडलीत सूर्याचे स्थान मजबूत होऊ शकते.कन्याया राशीवर बुध राशीचा स्वामी आहे. जो तर्कशक्ती, बुद्धिमत्ता आणि संवाद कौशल्यांसाठी जबाबदार आहे. कन्या राशीच्या महिलांनी हिरवा, मोहरी-पिवळा किंवा लिंबू रंगाचा लग्नाचा पोशाख निवडावा. यामुळे तुमच्या वैवाहिक जीवनात सकारात्मकता टिकून राहील..तूळतूळ राशीच्या महिलांनी त्यांच्या लग्नासाठी गुलाबी, पेस्टल, हिरवा किंवा गुलाबी रंगाचा घागरा निवडावा. या राशीचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे, जो संपत्ती, सौंदर्य आणि ऐश्वर्यचा कारक मानला जातो. या रंगांचे घागरा घातल्याने तुमच्या कुंडलीत शुक्राची स्थिती मजबूत होऊ शकते आणि तुमच्या वैवाहिक जीवनात आनंद येऊ शकतो.वृश्चिकया राशीचा स्वामी ग्रह मंगळ आहे. जो ऊर्जा, उत्साह, शक्ती आणि शौर्याचा कारक मानला जातो. म्हणून वृश्चिक राशीच्या महिलांनी त्यांच्या खास दिवसासाठी लाल, मरून किंवा गुलाबी रंगाचा घागरा परिधान करावा. यामुळे त्यांच्या कुंडलीत मंगळ मजबूत होईल आणि तुमच्या वैवाहिक जीवनात शुभेच्छा येतील..धनुया राशीच्या महिलांनी त्यांच्या लग्नासाठी सोनेरी, पेस्टल हिरवा किंवा पिवळा घागरा निवडावा . हे रंग तुमच्या जीवनात ऊर्जा आणि सकारात्मकता वाढवतील. धनु राशीचा स्वामी ग्रह गुरू आहे, जो धन, मुले, ज्ञान आणि भाग्याचा कारक मानला जातो. म्हणून, हे रंग निवडल्याने आनंदी वैवाहिक जीवन सुनिश्चित होऊ शकते.मकरया राशीचा स्वामी ग्रह शनि आहे. जो कर्म, घर, न्याय आणि जनतेचा कारक मानला जातो. म्हणून मकर राशीच्या महिलांनी त्यांच्या खास दिवसासाठी गुलाबी, चांदी किंवा गडद तपकिरी अशा रंगांचे लग्नाचे कपडे निवडावेत. यामुळे त्यांच्या कुंडलीत शनि बलवान होईल आणि त्यांच्या वैवाहिक जीवनात सकारात्मकता टिकून राहील..कुंभकुंभ राशीच्या महिलांनी त्यांच्या खास दिवसासाठी चांदी, गडद तपकिरी आणि गुलाबी रंगाचे घागरे निवडावेत. कारण कुंभ राशीचा स्वामी ग्रह शनिदेव आहे. जो कृती, न्याय आणि जनतेचा कारक मानला जातो. हे रंग तुमच्या वैवाहिक जीवनात आनंद आणू शकतात आणि शनीच्या नकारात्मक प्रभावांना देखील कमी करू शकतात. मीनया राशीवर गुरु ग्रहाचे राज्य आहे. जो नशीब, ज्ञान, संपत्ती, विवाह आणि मुलांचा कारक असल्याचे म्हटले जाते. म्हणून मीन राशीच्या महिलांनी त्यांच्या खास दिवसासाठी पेस्टल हिरव्या, पिवळ्या किंवा सोनेरी रंगात लग्नाचा पोशाख निवडावा. यामुळे त्यांच्या कुंडलीत गुरु बळकट होतो आणि आनंदी वैवाहिक जीवन सुनिश्चित होते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 