बेळगाव : विसर्जन मिरवणूकीदरम्यान युवकाचा मृत्यू

बेळगाव - शहरात 'विसर्जन मिरवणुक अंतिम टप्प्यात आलेली असतानाच म्युझिक सिस्टिमवरून पडल्याने कामत गल्लीतील युवकाचा मृत्यू झाला. राहुल सदावर (वय 38) असे युवकाचे नाव आहे. राहूल विवाहित असून त्याला दोन लहान मुली आहेत. आज ( शुक्रवारी) सकाळी विसर्जन मिरवणुक हुतात्मा चौक परिसरात आल्यानंतर ही घटना घडली. जखमी झालेल्या युवकाला जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या सर्व मंडळांनी म्युझिक सिस्टिम बंद करून गणेश मूर्ती पुढे नेण्यास सुरवात केली आहे.

Web Title: One dead after falling from Music system in Ganesh Visarjan Procession