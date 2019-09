मध्यप्रदेशमध्ये विसर्जनात विघ्न; बोट उलटून 11 जणांचा मृत्यू

भोपाळ : मध्यप्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये गणपती विसर्जनात विघ्न आले असून 11 जणांवर मृत्यू ओढावला आहे. खटलापूरा मंदिर घाट परिसरात शुक्रवारी (ता. 13) सकाळी बोट उलटून 11 जणांचा बुडून मृत्यू झाला आहे. पोलिस आणि अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळावर उपस्थित आहे.

Madhya Pradesh: State Disaster Emergency Response Force (SDERF) personnel carry out rescue operation at Khatlapura Ghat in Bhopal where the boat capsized today morning. 11 bodies have been recovered till now. pic.twitter.com/UNRryUwXsP

— ANI (@ANI) September 13, 2019