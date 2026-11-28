केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी (२७ नोव्हेंबर २०२६) मंजूर केलेल्या १३२व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जनप्रतिनिधित्व वाढवणारे आणि प्रशासन जनतेच्या अधिक जवळ नेणारे ऐतिहासिक पाऊल ठरवले आहे. .३० नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी शहा यांनी शनिवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' आणि फेसबुकद्वारे या विधेयकातील प्रमुख तरतुदी स्पष्ट केल्या..Dharashiv Sugarcane Harvester Loot Allegation : दुष्काळात बळीराजावर दुहेरी संकट! उमरग्याच्या बलसूरमध्ये ऊसतोडणीसाठी हार्वेस्टर चालकांकडून प्रति एकर ५ ते ७ हजारांची मागणी? शेतकऱ्यांचे गंभीर आरोप!.भारतीय संविधानातील कलम १७०(१) मध्ये सुधारणा करून राज्यांच्या विधानसभांमधील जागांची कमाल मर्यादा ५०० वरून सुमारे ६५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात मांडण्यात आला असल्याचे शहा यांनी नमूद केले आहे. .या तरतुदीमुळे उत्तर प्रदेशाचे विभाजन न करताच राज्याला विधानसभेत आपले प्रतिनिधित्व वाढवता येईल, तसेच महिलांच्या एक-तिहाई (३३ टक्के) आरक्षणामुळे राज्यातील महिलांना आतापर्यंतचे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मिळेल, असा दावा त्यांनी केला आहे..हिवाळ्यात कोकण भटकंतीचा प्लान? दापोलीजवळील 'हे' ८ ऐतिहासिक किल्ले ठरतील बेस्ट डेस्टिनेशन!.उत्तर प्रदेशच्या विकासासाठी सर्व पक्षांना समर्थनाचे आवाहनअधिक लोकप्रतिनिधी सभागृहात आल्यास ते आपापल्या मतदारसंघातील प्राधान्यक्रम प्रभावीपणे मांडू शकतील आणि स्थानिक गरजांनुसार विकास योजना आखण्यास वेग येईल, असे अमित शहा यांनी म्हटले आहे. .हा निर्णय उत्तर प्रदेशात सुशासन आणि जनसहभाग अधिक बळकट करेल, असे सांगत राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी या विधेयकाचे स्वागत करून पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले..१३२व्या घटनादुरुस्ती विधेयकातील प्रमुख तरतुदी कोणत्या?केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या १३२व्या घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२६ आणि परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, २०२६ नुसार लोकसभा आणि सर्व राज्य विधानसभांमधील जागांमध्ये एकसमान ५० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. .यासोबतच राज्यांमधील लोकसभेच्या जागांचे विद्यमान प्रमाण २०५१ पर्यंत कायम ठेवण्याची (फ्रीझ) तरतूद यात करण्यात आली आहे. तसेच, २०२३ च्या महिला आरक्षण कायद्यातील जनगणनेची अट बाजूला ठेवून या पहिल्या परिसीमनानंतर लगेचच महिला आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे..विधेयकावरून राजकीय प्रतिक्रिया; डीएमकेचा पाठिंबा तर काँग्रेसचा विरोधया विधेयकावरून राष्ट्रीय राजकारणात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सुधारित विधेयक तामिळनाडूच्या विरोधात नसल्याचे सांगत द्रमुकने (DMK) या विधेयकांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. .दुसरीकडे, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी इंडिया आघाडीच्या बैठकीनंतर या विधेयकावर टीका केली असून, हे विधेयक लोकशाहीविरोधी आणि अनुसूचित जातीविरोधी असल्याचा आरोप करत सत्ता टिकवण्यासाठी परिसीमनाचा वापर केला जात असल्याचे म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.