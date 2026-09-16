दहावीत शिकणाऱ्या १६ वर्षीय मुलीने १५व्या मजल्यावरून मारली उडी, घटनास्थळी सापडली चिट्ठी

गाझियाबादच्या गौर सिद्धार्थम सोसायटीत मंगळवारी सायंकाळी १६ वर्षीय मुलीने १५ व्या मजल्यावरून उडी मारली. गंभीर जखमी अवस्थेत तिला रुग्णालयात नेण्यात आलं. पण उपचाराआधीच तिचा मृत्यू झाला होता. पोलिसांना घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी दाखल झाले. टोकाचं पाऊल उचलण्याआधी तिने एक चिठ्ठी लिहून ठेवली होती. त्यात दहावीच्या अभ्यासाचा तणाव असल्याचाही उल्लेख करण्यात आलाय..विजयनगर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी निरीक्षक धर्मपाल सिंह यांनी सांगितलं की, मंगळवारी सायंकाळी साडे सहा वाजण्याच्या सुमारास एक मुलगी इमारतीवरून खाली कोसळल्याची माहिती मिळाली. पोलीस घटनास्थळी पोहोचताच मुलगी गंभीर जखमी असल्याचं समजलं. तिला रुग्णालयात नेलं पण उपचाराआधी मृत्यू झाला होता. या घटनेनं सोसायटीत खळबळ उडाली आहे..शाळेतल्या मित्राने PM मोदींची भेट घेतली, आता भाजप आमदाराने मित्राच्या मुंबईतील जमिनीवरचा ताबा सोडला.शनाया बिश्त असं मुलीचं नाव असून ते गौर सिद्धार्थम सोसायटीत राहत होती. शनाया दहावीत शिकत होती. तिने लिहिलेल्या चिठ्ठीत अभ्यासाचा तणाव असल्याचं म्हटलंय. पण पोलीस इतर बाबींचा तपासही करत आहेत. तिच्या कुटुंबियांसह ओळखीच्या लोकांकडून माहिती घेण्यात आली आहे. आत्महत्येच्या कारणाचा शोध घेतला जात आहे..शनायाच्या आत्महत्येने कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. तर सोसायटीतील रहिवाशांमध्येही खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी सोसायटीतील रहिवाशांकडेही चौकशी केली आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू असून पुराव्यांच्या आधारे पुढील कार्यवाही केली जाईल अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.