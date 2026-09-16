देश

दहावीत शिकणाऱ्या १६ वर्षीय मुलीने १५व्या मजल्यावरून मारली उडी, घटनास्थळी सापडली चिट्ठी

10th Class Student Death दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थीनीने १५व्या मजल्यावरून उडी मारून आयुष्य संपवल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. घटनास्थळी चिठ्ठी सापडली असून त्यात अभ्यासाचा तणाव असल्याचा उल्लेख करण्यात आलाय.
Shanaya Bisht

Shanaya Bisht

Esakal

सूरज यादव
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गाझियाबादच्या गौर सिद्धार्थम सोसायटीत मंगळवारी सायंकाळी १६ वर्षीय मुलीने १५ व्या मजल्यावरून उडी मारली. गंभीर जखमी अवस्थेत तिला रुग्णालयात नेण्यात आलं. पण उपचाराआधीच तिचा मृत्यू झाला होता. पोलिसांना घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी दाखल झाले. टोकाचं पाऊल उचलण्याआधी तिने एक चिठ्ठी लिहून ठेवली होती. त्यात दहावीच्या अभ्यासाचा तणाव असल्याचाही उल्लेख करण्यात आलाय.

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