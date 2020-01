नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी नौशेरात दोन जवान हुतात्मा

श्रीनगर : जम्मू काश्मीरमधील नौशेरा सेक्टरमध्ये भारतीय जवानांकडून दहशतवाद्यांचे शोधकार्य सुरू असताना झालेल्या गोळीबारात दोन जवान हुतात्मा झाले आहेत. शोधकार्याच्या दरम्यान दहशतवाद्यांनी जवानांवर गोळीबार केला.

Two Indian Army soldiers have lost their lives during a cordon & search operation in Nowshera sector(J&K). The operation is still in progress. Further details awaited. pic.twitter.com/yIk6GMdZzD

