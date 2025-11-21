बिहार विधानसभेतील पराभवानंतर वाढलं काँग्रेसचं टेन्शन; राज्यसभेच्या जागांवर होणार परिणाम, किती जागांवर फटका बसणार?

बिहार विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला आहे. या पराभवानंतर आता काँग्रेसची डोकेदुखी वाढली आहे. कारण या निवडणुकीच्या निकालाचा परिणाम आता 2026 मध्ये होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकांवर होण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेच्या 72 जागांसाठी एप्रिल, जून आणि नोव्हेंबर 2026 मध्ये निवडणूक होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी झालेल्या राज्य विधासभांच्या निवडणुकीतही काँग्रेसचं प्रदर्शन निराशाजनक राहिलं आहे. त्यात आता बिहारमधील पराभवानंतर त्यांच्या चिंतेत आणखी वाढ झालीआहे..या निकालानंतर राज्यभेतील काँग्रेसच्या पर्यायाने इंडिया आघाडीच्या जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचा राज्यसभा कार्यकाळही 26 जून रोजी संपतो आहे. पण कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता असल्याने त्यांना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता आहे. पण ज्या राज्यांत काँग्रेस सत्तेबाहेर आहे, त्या ठिकाणी परिस्थिती काँग्रेससाठी कठीण होऊ शकते. बिहारमधील पाच राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाळही संपणार आहे. यात आरडेजीच्या प्रेमचंद गुप्ता आणि ए. डी. सिंह यांचा समावेश आहे..PM Modi big Statement on Congress : बिहारमधील मानहानीकारक पराभवानंतर काँग्रेसचा मोठा गट फुटणार? ; मोदींच्या ‘त्या’ विधानामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ!.अशातच बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेस आणि आरडेडीला त्यांच्या दोन जागा मिळवणे अवघड झाले आहे. त्यांची एक जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. सध्या बिहारमधून आजेडी आणि काँग्रेसकडे प्रत्येकी एक राज्यसभा खासदार आहे. एक जागा जिंकण्यासाठी किमान 42 आमदारांची गरज आहे. पण महागठबंधनच्या सर्व जागा मिळूनही ही संख्या गाठणे कठीण आहे..Congress Protest: शिक्षण विभागाविरोधात काँग्रेस आक्रमक, अधिकाऱ्यांना काळे फासण्याचा इशारा; नेमकं प्रकरण काय? \n.पुढच्या वर्षी म्हणजेच 2026 मध्ये काँग्रेसच्या राज्यसभेतील आठ जागा रिक्त होणार आहेत. यात मल्लिकार्जुन खरगे, दिग्विजय सिंह, शक्तिसिंह गोहिल आणि रजनी पाटील यांच्या जागांचा समावेश आहे. अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसकडे आवश्यक इतके आमदार नसल्याने त्यांना यापैकी काही जागा गमवाव्या लागण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.