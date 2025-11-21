देश

बिहार विधानसभेतील पराभवानंतर वाढलं काँग्रेसचं टेन्शन; राज्यसभेच्या जागांवर होणार परिणाम, किती जागांवर फटका बसणार?

Congress Faces Major Setback After Bihar Defeat : बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यभेतील काँग्रेसच्या पर्यायाने इंडिया आघाडीच्या जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचा राज्यसभा कार्यकाळही 26 जून रोजी संपतो आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला आहे. या पराभवानंतर आता काँग्रेसची डोकेदुखी वाढली आहे. कारण या निवडणुकीच्या निकालाचा परिणाम आता 2026 मध्ये होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकांवर होण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेच्या 72 जागांसाठी एप्रिल, जून आणि नोव्हेंबर 2026 मध्ये निवडणूक होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी झालेल्या राज्य विधासभांच्या निवडणुकीतही काँग्रेसचं प्रदर्शन निराशाजनक राहिलं आहे. त्यात आता बिहारमधील पराभवानंतर त्यांच्या चिंतेत आणखी वाढ झालीआहे.

