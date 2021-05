फेसबुकवरील मित्रानं केला घात; महिलेवर २५ जणांकडून अत्याचार

नवी दिल्ली : फेसबुकवरील मित्रानं (Facebook friend) फसवून एका महिलेला जंगलात (Forest) नेऊन त्या ठिकाणी तिच्यावर २५ जणांनी बलात्कार (25 men raped) केल्याचा धक्कादायक प्रकार दिल्लीत घडला आहे. या घटनेनंतर पीडित महिलेनं ९ दिवसांनंतर पोलिसांत धाव घेतली आणि घडलेला प्रकार कथन केला तेव्हा या अत्याचाराला वाचा फुटली. इंडिया टुडेनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (25 men gangrape woman after Facebook friend lures her into forest in Delhi)

हेही वाचा: लसीकरणाला वेग मिळणार, 'स्पुटनिक-व्ही'ची दुसरी खेप दाखल

पीडित महिला गेल्या चार वर्षांपासून दिल्लीमध्ये राहत असून ती घरकामाचं काम करते. या महिलेची जानेवारी महिन्यात फेसबुकवरुन सागर नामक व्यक्तीशी ओळख झाली. त्यानंतर अनेकदा फेसबुकवरुन चर्चा सुरु झाल्यानंतर त्यांनी एकमेकांचे फोन क्रमांक परस्परांना दिले. यानंतर एके दिवशी सागरने पीडित महिलेला लग्नाची मागणी घातली आणि तिला आपल्या कुटुंबियांना भेटवायचं असल्याचं सांगितलं. या चर्चेदरम्यान, २३ वर्षीय सागरनं पीडित महिलेला हरयाणातील होडल नामक शहरात यायला सांगितलं आणि तिथं आपल्या कुटुंबियांना थेट भेट घडवून आणतो अस आश्वासन दिलं.

हेही वाचा: उत्तराखंडमध्ये आढळला लाल कोल्हा

यानंतर पीडित महिला ३ मे रोजी दिल्लीहून सागर आणि त्याच्या कुटुंबियांना भेटण्यासाठी होडल येथे गेली. महिला संबंधित ठिकाणी पोहोचल्यानंतर सागरने तिला रामगड गावातील एका जंगलात नेलं. त्यावेळी या जंगलात सागरचा भाऊ आणि त्याचे काही मित्र दारु पित बसले होते. दरम्यान, पीडित महिला जंगलात पोहोचल्यानंतर सागर आणि त्याच्या मित्रांनी तिच्यावर बलात्कार केला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सागरने संबंधित महिलेला आकाश नामक एका स्क्रॅप डिलरकडे नेलं. या ठिकाणी पीडित महिलेवर पाच जणांनी बलात्कार केला. यावेळी महिलेची प्रकृती बिघडली त्यानंतर त्यांनी पुन्हा तिच्यावर अत्याचार केला. त्यानंतर पाच आरोपींनी तिला बदरपूर बॉर्डरजवळ सोडून दिलं, अशा सुमारे २५ जणांनी आपल्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप पीडित महिलेनं केला आहे.

हेही वाचा: 'तौक्ते'चा अर्थ काय? कुठून आलं नाव? जाणून घ्या सर्वकाही

१२ मे रोजी महिलेनं हसनपूर पोलीस स्थानकांत धाव घेतली आणि तक्रार दाखल केली. पीडित महिलेनं पोलिसांना सांगितलं की, तिला तक्रार द्यायला उशीर झाला कारण तिची प्रकृती बरी नव्हती. महिलेच्या तक्रारीनंतर प्रमुख आरोपी सागरला पोलिसांनी शुक्रवारी अटक केली. तसेच इतर आरोपींना ताब्यात घेण्यासाठी पथक रवाना करण्यात आलं आहे.