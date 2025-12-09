धुरंदरमध्ये दाखवलेलं २६/११ चे दहशतवादी अन् पाकमधील त्यांच्या आकांचं संभाषण भारताच्या हाती कसं लागलं? मोठी माहिती समोर

Dhurarndar 26/11 Facts : मुंबईतील २६/११ हल्ल्याला नुकतीच १७ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. १७ वर्षांपूर्वी पाकिस्तानमधून आलेल्या १० दहशतवाद्यांनी मुंबईला वेठीस धरलं होतं. यावेळी सीएसटी रेल्वे स्टेशनवर दहशतवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला होता. तसेच ताज हॉटेल आणि नरिमन हाऊससारख्या ठिकाणी अनेक नागरिकांना ओलीस ठेवण्यात आलं होतं. विशेष म्हणजे, ज्यावेळी हा हल्ला सुरू होता, त्यावेळी हे दहशतवादी थेट पाकिस्तानमध्ये बसलेल्या त्यांच्या आकांशी बोलत होते आणि तिथून त्यांना निर्देश दिले जात होते..दहशतवाद्यांचे हेच संभाषण भारत सरकारच्या हाती लागले होते. मात्र, हे संभाषण सरकारला कसे मिळाले याची माहिती आता समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, हे संभाषण नुकताच प्रदर्शित झालेल्या ‘धुरंदर’ चित्रपटातही दाखवण्यात आलं आहे. मुंबई हल्ल्यावेळी एनएसजी ऑपरेशनमध्ये सहभागी असलेल्या ले. कर्नल सुंदीप सेन यांनी याबाबत भाष्य केले आहे. त्यांनी नुकत्याच एका पॉडकास्टमध्ये २६/११ हल्ल्यावेळी नरिमन हाऊसमध्ये झालेल्या ऑपरेशनदरम्यान घडलेल्या काही प्रसंगांची माहिती दिली..26/11 Mumbai Attack: सीएसएमटीची सुरक्षा एका मशीनवर, टर्मिनसवर एकच स्कॅनर; २६/११ सारखा हल्ला झाल्यास प्रत्युत्तर देणार कसे?.ते म्हणाले, ‘‘भारताला जे संभाषण मिळालं, त्यामागे एक कहाणी आहे. मुंबई हल्ल्याच्या काही वर्षांपूर्वी पाकिस्तानमधून भारतीय सिमकार्ड मागवण्यात येत असल्याची माहिती गुप्तचर विभागाला मिळाली होती. त्यानुसार, एका अधिकाऱ्याने काही विशिष्ट सिमकार्ड प्लॅन्ट केले होते. याच सिमकार्डचा वापर मुंबई हल्ल्यावेळी दहशतवाद्यांकडून करण्यात आला होता’’.Mumbai Police : मुंबईत घुसले तब्बल 14 पाकिस्तानी दहशतवादी? 400 किलो आरडीएक्ससह 26/11 पेक्षा भयानक हल्ल्याचा कट? पोलिस यंत्रणा सतर्क.पुढे त्यांनी सांगितलं, ‘‘ज्यावेळी सिमकार्ड प्लॅन्ट करण्यात आले, त्यावेळी त्यांचे नंबर सिस्टीममध्ये टाकण्यात आले होते. त्यामुळे भारतात आल्यानंतर जेव्हा हे सिमकार्ड सुरू झाले, त्यावेळी ते आपोआप सर्व्हिलन्सवर लागले. याचमुळे भारताला या दहशतवाद्यांचे आणि पाकिस्तानमध्ये असलेल्या आकांचे संभाषण हाती लागलं. ज्यावेळी या हल्ल्याच तपास झाला, त्यावेळी भारताने पाकिस्तानला या दहशतवाद्यांचे व्हॉईस सॅम्पल दिले होते. ते केवळ या सीमकार्डमुळे शक्य झालं. अन्यथा ते कधीही देता आले नसते’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.