साखरपुड्याआधी २८ वर्षीय डॉक्टर तरुणीनं संपवलं आयुष्य, जिथं होणाऱ्या नवऱ्याला भेटायची तिथूनच मारली उडी

गुजरातमध्ये सूरत शहरात एका २८ वर्षीय डॉक्टर तरुणीनं इमारतीवरून उडी मारून आयुष्य संपवलंय. सूरतमधील उच्चभ्रू परिसर समजल्या जाणाऱ्या वेसू इथं २८ वर्षीय डॉक्टर राधिका कोटडिया हिनं एका कॅफेच्या नवव्या मजल्यावरून उडी मारली. तिचा जागीच मृत्यू झाला. डॉक्टर राधिका एका खासगी रुग्णालयात काम करत होती. तिचा साखरपुडा होणार होता. प्राथमिक तपासात अशी माहिती समोर आलीय की तिचा होणाऱ्या पतीशी वाद सुरू होता. याच मानसिक तणावातून हे पाऊल उचललं आहे..राधिकाने उडी मारून आत्महत्या केल्याची माहिती समजताच पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलीस आणि फॉरेन्सिक टीमने पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवला आहे. घटनास्थळावरून राधिकाचा मोबाईल, हँडबॅग आणि इतर खासगी कागदपत्रं जप्त केली आहेत..गौरी गर्जै मृत्यू प्रकरणी पंकजा मुंडेंच्या पीएवर गुन्हा दाखल; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिली पहिली प्रतिक्रिया.फिजिओथेरपीस्ट असलेली राधिका जवळपास २०-२५ मिनिटं कॅफेत बसली होती. त्यानंतर रेलिंगच्या बाजूला जात उडी मारली. जानेवारीत तिचा साखरपुडा आणि नंतर लग्न होणार होतं. सूरत पोलिसांनी मोबाईल चॅट आणि कॉल रेकॉर्डिंगचे डिटेल्स काढून तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याची चौकशी केली..कॅफेत अनेकदा ती होणाऱ्या पतीसोबत गेली होती. घटनेच्या दिवशीही ती एकटी रात्री ८ वाजता कॅफेत पोहोचली. तिनं चहा मागवला आणि थोडावेळ कुणाशीतरी फोनवर बोलत बसली. अचानक उठून ती रेलिंगच्या बाजूला गेली आणि खाली उडी मारली. तिला वाचवण्याची संधीच मिळाली नाही..डॉक्टर राधिका जामनगर जिल्ह्यात राहणारी आहे. तिचे वडील एका हिऱ्याच्या कंपनीत काम करतात. तर राधिका फिजिओथेरपिस्ट म्हणून क्लिनिक चालवतेय. तिच्या साखरपुड्यासाठी आणि लग्नासाठी खूपच आनंदी होती. आत्महत्येच्या दिवशीही ती फिजिओथेरपी सेंटरला गेली होती. तिथून कॅफेत पोहोचली होती..