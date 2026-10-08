घरात पत्नीसोबत वादानंतर २९ वर्षीय तरुणाने मारली नाल्यात उडी, रात्रभर शोधानंतर पहाटे सापडला मृतदेह

Maharashtra Crime News: पत्नीसोबत झालेल्या वादानंतर एका तरुणाने थेट नाल्यात उडी मारल्याची घटना नोएडातील सेक्टर ८१मध्ये घडलीय. मध्यरात्री घडलेल्या या घटनेनंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशमन दलाच्या मदतीने तरुणाचा शोध घेण्यात आला. त्याचा मृतदेह गुरुवारी पहाटे सहा वाजण्याच्या सुमारास आढळून आला आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नाल्यात उडी मारल्यानंतर मृत्यू झालेल्या तरुणाचं नाव रवी असं असून तो २९ वर्षांचा होता. मूळचा जैनपुरा इथला असलेला तरुण सध्या हरौला इथं राहत होता. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. या प्रकरणी पुढील कारवाई सुरू आहे..पतीचं निधन, २ चिमुकल्यांची जबाबदारी; होमगार्ड भरतीत महिला साडी नेसून अनवाणी धावली, VIDEO VIRAL.प्राथमिक तपासात अशी माहिती समोर आलीय की, रविचे पत्नीसोबत दारू पिण्यावरून वाद होत होते. दोघांमध्ये बुधवारी रात्रीही वाद झाला. याच वादानंतर रागाच्या भरात रवि घरातून निघून गेला. त्याने मेट्रो स्टेशनजवळ असलेल्या नाल्यात उडी मारली. तरुणाने नाल्यात उडी मारल्यानं परिसरात खळबळ उडाली. स्थानिकांनी पोलिसांना माहिती दिल्यानं हा प्रकार समोर आला..नाल्यात पोलिसांनी अग्नीशमन दलाच्या मदतीने शोध घेतला. एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफच्या टीमलाही माहिती देण्यात आली. रात्रभर राबवलेल्या शोधमोहिमेनंतर सकाळी तरुणाचा मृतदेह सापडला..पोलिसांनी सांगितले की, ११२ क्रमांकावर तरुणाने नाल्यात उडी मारल्याची माहिती मिळाली होती. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर शोध सुरू केला. मृतदेह सापडल्यानंतर तो शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आणि चौकशीच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल. अधिक तपास सध्या पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.