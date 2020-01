जम्मू-काश्मीरला मिळाली '2G' कनेक्टीव्हीटी!

श्रीनगर : जम्मू-काश्मिरमध्ये तब्बल पाच महिन्यानंतर जम्मू भागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये '2G' इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही सेवा पोस्टपेड मोबाईलपमरतीच मर्यादित असेल.

'2G' इंटरनेट सेवा ही जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपूर व रियासी या जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासोबतच हॉटेल, रूग्णालये व काही संस्थांमध्ये ब्रॉडबॅण्ड सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या संबंधीचे आदेश 15 जानेवारीपासून लागू करण्यात आले आहेत. ते सात दिवसांपर्यंत लागू असतील.

Govt of Jammu&Kashmir: However, in the other districts of the Union Territory of Jammu and Kashmir, mobile internet connectivity shall remain suspended till further directions. It will be effective from January 15 & remain in force for 7 days, unless modified earlier. https://t.co/nSgfJjIQzS

— ANI (@ANI) January 14, 2020