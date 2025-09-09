देश

Siachen Avalanche: मोठी बातमी! सियाचीन ग्लेशियर हिमस्खलन; भारतीय लष्कराचे ३ जवान शहीद, बचावकार्य सुरू

Siachen Avalanche: लडाखच्या सियाचीन ग्लेशियरमध्ये मोठा हिमस्खलन झाला. या अपघातात दोन अग्निवीरांसह तीन सैनिक शहीद झाले आहेत. या घटनेनंतर बचावकार्य सुरू आहे.
जगातील सर्वात उंच युद्धभूमी असलेल्या सियाचीन ग्लेशियरमधून एक दुःखद बातमी आली आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात हिमस्खलन झाले आहे. तेथे तैनात असलेले भारतीय लष्कराचे जवानही हिमस्खलनाच्या विळख्यात सापडले आहेत. या दुर्घटनेत तीन जवान शहीद झाले आहेत. लष्कराच्या अधिकाऱ्यांना हिमस्खलनाची माहिती मिळताच, तातडीने घटनास्थळी बचाव पथक पाठवण्यात आले.

