Siachen Avalanche: मोठी बातमी! सियाचीन ग्लेशियर हिमस्खलन; भारतीय लष्कराचे ३ जवान शहीद, बचावकार्य सुरू

जगातील सर्वात उंच युद्धभूमी असलेल्या सियाचीन ग्लेशियरमधून एक दुःखद बातमी आली आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात हिमस्खलन झाले आहे. तेथे तैनात असलेले भारतीय लष्कराचे जवानही हिमस्खलनाच्या विळख्यात सापडले आहेत. या दुर्घटनेत तीन जवान शहीद झाले आहेत. लष्कराच्या अधिकाऱ्यांना हिमस्खलनाची माहिती मिळताच, तातडीने घटनास्थळी बचाव पथक पाठवण्यात आले. .बचाव पथकाने मदत आणि बचाव कार्य सुरू केले. खराब हवामान आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही सैनिक या भागात ठामपणे तैनात राहतात आणि भारताच्या सीमांचे रक्षण करतात. सियाचीन ग्लेशियरला जगातील सर्वात उंच युद्धभूमी म्हटले जाते. हा एक अतिशय थंड भाग आहे जिथे बर्फाची वादळे सैनिकांसाठी एक मोठे आव्हान बनून राहतात. हा भाग लडाख प्रदेशातील काराकोरम पर्वतरांगांच्या पूर्वेकडील भागात येतो. .या भागाची उंची पाहता, ते ५४,००० मीटर म्हणजेच समुद्रसपाटीपासून सुमारे १८००० फूट उंचीवर आहे. सियाचीन ग्लेशियरमधील काही भाग ७,५०० मीटर म्हणजेच सुमारे २४००० फूट उंचीवर आहेत. सियाचीन हिमनदीची एकूण लांबी ७६ किलोमीटर आहे जी जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी ध्रुवीय हिमनदी आहे. हिवाळ्यात येथील तापमान -५० अंशांपर्यंत खाली जाते. सियाचीन प्रदेश भारतीय सीमेवर देखील महत्त्वाचा आहे कारण तो भारत-पाकिस्तान आणि चीनच्या त्रिकोणी सीमेवर आहे. हा भाग सामरिक दृष्टिकोनातून अतिशय संवेदनशील आहे..१९८४ मध्ये, ऑपरेशन मेघदूत अंतर्गत, भारतीय सैन्याने या संपूर्ण हिमनदीवर नियंत्रण प्रस्थापित केले. तेव्हापासून, भारतीय सैन्य येथे तैनात आहे. या संपूर्ण क्षेत्राच्या सुरक्षेची जबाबदारी भारतीय सैन्याच्या १४ कॉर्प्स (लेह) कडे आहे. सियाचीन ब्रिगेड (१०२ इन्फंट्री ब्रिगेड) येथील अग्रेषित चौक्यांवर तैनात आहे. इतर युनिट्स देखील वेगवेगळ्या भागात तैनात आहेत. सैनिकांना येथे उच्च उंचीवरील युद्धाचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाते.