Tourist Rescue Kashmir: जम्मू-काश्मीरमध्ये थरार! हवेत लटकलेल्या केबिनमध्ये 400 अडकले पर्यटक, केबल कार बिघाडानंतर रात्रभर बचावकार्य

- जावेद मात्झी श्रीनगर: उत्तर काश्मीरमधील बारामुल्ला जिल्ह्यातील प्रसिद्ध गुलमर्ग गोंडोला या केबल कारमध्ये मोठा तांत्रिक बिघाड झाल्याने सुमारे ४०० पर्यटक केबल कारच्या केबिनमध्ये अडकून पडले होते. त्यानंतर सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरक्षा दलांनी बचावकार्य करत सर्वांची सुखरूप सुटका केली. जम्मू-काश्मीरचे नायबराज्यपाल मनोज सिन्हा आणि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हे बचावकार्यावर सातत्याने लक्ष ठेवून होते. तर पोलिस महासंचालक नलिन प्रभात आणि विशेष पोलिस महासंचालक (समन्वय) सय्यद जावेद गिलानी हे वरिष्ठ पोलिस व नागरी प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या पथकासह घटनास्थळी तळ ठोकून होते..Pune Satara Highway: प्रवाशांना मिळणार मोठा दिलासा! पुणे-सातारा प्रवास होणार अवघ्या एका तासात; महामार्गावर उभारणार पाच ते सहा उड्डाणपूल.सोमवारी संध्याकाळी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तब्बल ३०० पर्यटकांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली होती तसेच, काही केबिनमध्ये अडकलेल्या पर्यटकांनाही नंतर सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. लष्कराचे जवान, जम्मू-काश्मीर पोलिस, नागरी प्रशासन आणि आपत्ती प्रतिसाद पथके यांनी संयुक्तपणे बचाव मोहीम राबवली..दरम्यान जम्मू-काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, पोलिस महासंचालक (डीजीपी) नलिन प्रभात, विशेष पोलिस महासंचालक (डीजीपी) सय्यद जाविद मुजतबा गिलानी, आयजी काश्मीर, मेजर जनरल मनोज पुनित (एचएडब्ल्यूएस), डीआयजी सेंट्रल काश्मीर रेंज, बारामुल्लाचे उपायुक्त फखर-उद-दिन हमीद, इतर वरिष्ठ पोलिस व नागरी प्रशासनातील अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित होते..रविवारीही झाला होता बिघाडसूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोंडोला प्रणालीमध्ये रविवारीही बिघाड झाला होता; मात्र बिघाड झाल्यानंतर सोमवारी केबल कार सेवा पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी आदर्श कार्यपद्धती (एसओपी) आणि तांत्रिक सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यात आले नव्हते, असा दावाही काहीजणांकडून केला जात आहे. सोमवारी झालेल्या तांत्रिक बिघाडाचे नेमके कारण अद्याप समजले नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच या केबल कारच्या दुरुस्तीचे कामही तातडीने सुरू केले आहे..Visapur Fort: विसापूर दुर्गाच्या पायथ्याशी सापडले प्राचीन भुयार; संशोधकांनी व्यक्त केली महत्त्वाची शक्यता, मावळच्या इतिहासात नवा शोध!.अशी केली सुटकागोंडोलामध्ये अडकलेल्या पर्यटकांच्या सुटकेसाठी लष्कराचे जवान, जम्मू-काश्मीर पोलिस, एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफ यांनी संयुक्त बचावमोहीम हाती घेतली. प्रशिक्षित जवानांनी दोरखंडांच्या साहाय्याने थेट हवेत लटकलेल्या केबिनपर्यंत पोहोचून पर्यटकांना खाली उतरवले. काही जवान स्वतः केबलवर लटकत केबिनपर्यंत गेले. सुरुवातीला २९ केबिनमधील सुमारे सव्वाशेहून अधिक जणांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. बचावकार्यादरम्यान सर्व प्रवासी सुरक्षित असून परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.