४,५०० वर्षे जुन्या मूर्तीला घातले कपडे ! NCERT च्या 'त्या' फोटोवरुन वाद; मूळ फोटो परत येणार का ?

सिंधू संस्कृतीचे (Indus Valley Civilisation) प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या प्रसिद्ध 'डान्सिंग गर्ल' (Dancing Girl) मूर्तीच्या छायाचित्रात छेडछाड केल्यामुळे सुरू झालेल्या वादानंतर NCERT ने मोठा निर्णय घेतला आहे. इयत्ता ९ वीच्या 'मधुरिमा' या कला शिक्षणविषयक नवीन पाठ्यपुस्तकातून हे वादग्रस्त छायाचित्र हटवून त्याऐवजी मूळ मूर्तीचे छायाचित्र समाविष्ट केले जाणार आहे..नक्की वाद काय होता ?नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या पाठ्यपुस्तकात ४,५०० वर्षे जुन्या या ऐतिहासिक मूर्तीचा एक संपादित (Modified) फोटो छापण्यात आला होता. यामध्ये मूर्तीचा उघडा भाग छायांकित (Shaded) करून ती कपड्यांनी झाकल्यासारखी दाखवण्यात आली होती. हा बदल समोर येताच इतिहासकार, शिक्षक आणि सोशल मीडिया युजर्सनी जोरदार आक्षेप घेतला. एका ऐतिहासिक आणि जागतिक स्तरावर ओळख असलेल्या कलाकृतीचे मूळ स्वरूप का बदलले? असा सवाल उपस्थित केला गेला.वाढत्या वादानंतर NCERT चे संचालक दिनेश प्रसाद सकलानी यांनी स्पष्टीकरण दिले की, "मूर्तीचा शरीराचा भाग झाकण्यामागे कोणताही विशिष्ट हेतू नव्हता." शेवटी सगळीकडून झालेल्या टीकेनंतर हे बदललेले छायाचित्र बदलून मूळ फोटो लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला..'डान्सिंग गर्ल'चा इतिहास आणि महत्त्वशोध: ही कांस्यमूर्ती १९२६ मध्ये ब्रिटिश पुरातत्वशास्त्रज्ञ अर्नेस्ट मॅके यांनी मोहेंजो-दडो (सध्याचे पाकिस्तान) येथील एका सामान्य घरातून शोधून काढली होती.आकार आणि तंत्रज्ञान: १०.५ सेंटीमीटर उंच असलेली ही मूर्ती 'लॉस्ट-व्हॅक्स कास्टिंग' (Lost-wax casting) या प्रगत धातूकाम तंत्रज्ञानाने बनवली आहे. यावरून ४,५०० वर्षांपूर्वी सिंधू संस्कृतीतील लोकांना धातूशास्त्राचे किती प्रगत ज्ञान होते हे कळते.हावभाव: मूर्तीमध्ये एक १५ वर्षांची मुलगी आत्मविश्वासाने, एक हात कंबरेवर ठेवून उभी असलेली दिसते. तिच्या एका हातात २४ ते २५ बांगड्या, तर दुसऱ्या हातात फक्त ४ बांगड्या आहेत..ती खरंच 'नृत्यांगना' होती का ?इतिहासकारांमध्ये आजही यावर एकमत नाही. ब्रिटिश पुरातत्वशास्त्रज्ञ सर जॉन मार्शल यांनी तिच्या उभे राहण्याच्या पद्धतीवरून तिला 'डान्सिंग गर्ल' (नृत्यांगना) असे नाव दिले. पण, आधुनिक संशोधकांच्या मते ती एखादी राजकन्या, पुजारीण, योद्धा किंवा सामान्य महिलाही असू शकते. सिंधू संस्कृतीची लिपी अजूनही वाचता न आल्यामुळे हे गूढ अजूनही कायम आहे.फाळणी आणि मूर्तीचा प्रवास१९४७ मध्ये भारत-पाकिस्तान फाळणीदरम्यान ऐतिहासिक वास्तू आणि वस्तूंच्या मालकीवरून वाद झाला होता. शेवटी तडजोडीनुसार, प्रसिद्ध 'प्रिस्ट-किंग' (पुजारी राजा) ची मूर्ती पाकिस्तानला मिळाली, तर 'डान्सिंग गर्ल' भारताकडे राहिली. सध्या ही ऐतिहासिक मूर्ती नवी दिल्लीतील 'राष्ट्रीय संग्रहालयात' (National Museum) सुरक्षित ठेवण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.