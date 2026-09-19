देश

६ महिन्यांच्या चिमुकल्यावर कुत्र्याचा हल्ला, पिटबुल नव्हे तर American Bully; मालक म्हणाला, उपचारावर ४ लाख खर्च केले

Dog Attack Video एका ६ महिन्यांच्या चिमुकल्यावर कुत्र्याने हल्ला केल्याच्या घटनेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा कुत्रा पिटबुल नसून अमेरिकन बुली जातीचा असल्याचं मालकाने सांगितलंय.
Not Pitbull, It Was American Bully: Baby Attack Goes Viral

Not Pitbull, It Was American Bully: Baby Attack Goes Viral

Esakal

सूरज यादव
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सोनीपतमध्ये ६ महिन्यांच्या चिमुकल्यावर हल्ल्या प्रकरणी कुत्र्याच्या मालकाने नवी माहिती दिलीय. तो कुत्रा पिटबुल नसून अमेरिकन बुली जातीचा आहे. दोन्ही डॉग अल्फा आणि बीटा जवळपास ७ वर्षांपासून आहेत. त्यांनी आतापर्यंत कधीच हल्ला केलेला नाही. सोमवारी सायंकाळी अचानक दोन्ही कुत्रे खाली आले आणि शेजारच्या महिलेकडे असलेल्या बाळावर हल्ला केला.

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