६ महिन्यांच्या चिमुकल्यावर कुत्र्याचा हल्ला, पिटबुल नव्हे तर American Bully; मालक म्हणाला, उपचारावर ४ लाख खर्च केले

सोनीपतमध्ये ६ महिन्यांच्या चिमुकल्यावर हल्ल्या प्रकरणी कुत्र्याच्या मालकाने नवी माहिती दिलीय. तो कुत्रा पिटबुल नसून अमेरिकन बुली जातीचा आहे. दोन्ही डॉग अल्फा आणि बीटा जवळपास ७ वर्षांपासून आहेत. त्यांनी आतापर्यंत कधीच हल्ला केलेला नाही. सोमवारी सायंकाळी अचानक दोन्ही कुत्रे खाली आले आणि शेजारच्या महिलेकडे असलेल्या बाळावर हल्ला केला..कुत्र्याने चिमुकल्यावर हल्ला केल्यानंतर मालक राजेश यांनी दोन्ही कुत्र्यांना पंजाबमधील दुसऱ्या एका व्यक्तीला दिले आहेत. कुत्र्यांच्या मालकाने चिमुकल्यावर उपचारासाठी ४ लाख रुपये खर्च केल्याचं सांगितलं. आर्थिक स्थिती बेताची असल्यानं उपचारासाठी पीजीआय रोहतकमध्ये दाखल केल्याचं राजेश यांनी सांगितलंय. तसंच आपली चूकही मान्य केलीय..iPhoneचा भंडारा! Apple फोनचे मोफत वाटप, २२ सप्टेंबरला आयोजन; कुठे आणि कोण देणार? पाहा VIDEO.राजेश कुमार म्हणाले की, दोन्ही कुत्रे हे पिटबुल नाहीत तर अमेरिकन बुली आहेत. ७ वर्षींपूर्वी त्यांना खरेदी केलं होतं. ७ वर्षात एकदाही त्यांनी हल्ला केलेला नाही. सोमवारी मुलाने ट्यूशनला जायला घराचं गेट उघडलं आणि त्यावेळी दोन्ही कुत्रे खाली आले. बाहेर शेजारच्या महिलेच्या हातात चिमुकला होता. त्याला खेळणं समजून कुत्र्याने हल्ला केला असावा..चिमुकल्याला जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याच्यावर मॅक्स रुग्णालयात चार दिवसांच्या उपचाराचा खर्च ४ लाख रुपये झाला आहे. पुढील उपचारासाठीचा खर्च परवडणारा नसल्यानं पीजीआय रोहतकमध्ये दाखल केलं आहे..राजेश यांनी सांगितलं की, माझी स्वत:ची किडनी खराब असून डायलिसिसवर आहे. कुटुंबात इतर कोणी कमावणारं नाही. भावाच्या मदतीनं कुटुंबाचा खर्च चालवतो. घरात पत्नी आणि मुले आहेत. गेल्या साडे तीन वर्षांपासून भाड्याच्या घरात राहत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.