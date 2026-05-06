७०व्या वर्षी नेत्याचं २० वर्षीय तरुणीशी चौथं लग्न, दुसऱ्या पत्नीची पोलिसात धाव; ११ अपत्यांचा बाप, मुलं न झाल्यानं तिसरीला घटस्फोट

70 year old SP leader marries 20 year old woman समाजवादी पार्टीच्या ७० वर्षीय नेत्याने चौथं लग्न केलं असून त्याने फसवणूक केल्याचा आरोप करत दुसऱ्या पत्नीने पोलिसात तक्रार दाखल केलीय. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
Haji Khalil Fourth Marriage Sparks Controversy

समाजवादी पार्टीचा ७० वर्षीय नेता आणि माजी नगरसेवकाने २० वर्षीय तरुणीसोबत चौथं लग्न केलंय. या लग्नानंतर त्याच्या दुसऱ्या पत्नीने पोलिसात धाव घेत छळ आणि फसवणुकीची तक्रार दाखल केलीय. कैला भट्टा इथले नगरसेवक हाजी खलील यांच्यावर दुसरी पत्नी नाजरीने आरोप केला की खलील यांनी मेहरमध्ये दिलेल्या संपत्तीवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केलाय. हाजी खलील आणि त्यांच्या पत्नीमधला हा वाद १९९१ मध्ये आधीचं लग्न लपवण्याचा, आधीच्या पत्नींपासून झालेल्या ११ अपत्यांशी संबंधित कौटुंबिक वादातून निर्माण झाला आहे. सध्या या प्रकरणाची पोलीस चौकशी करत आहेत.

