'अँटी ड्रोन'चा होता लाल किल्ल्यावर वॉच; पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी खास यंत्रणा!

नवी दिल्ली/पुणे : देशाच्या ७४व्या स्वातंत्रदिनानिमित्त लाल किल्ल्याजवळ संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेमार्फत (डीआरडीओ) विकसित करण्यात आलेली 'अँटी ड्रोन' यंत्रणा बसविण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मोजक्या निमंत्रित पाहुण्यांच्या सुरक्षिततेचा भाग म्हणून ही यंत्रणा उभारण्यात आली होती. 'आत्मनिर्भर भारत' संकल्पनेअंतर्गत डीआरडीओ मार्फत नवनवीन यंत्रणा आणि तंत्रज्ञानाची निर्मिती सातत्याने करण्यात येत आहे.

लाल किल्ल्यावर आयोजित कार्यक्रमातून मोदींनी देशाला संबोधित केले. यावेळी देशहितासाठी अमलात आणली जाणारी योजना तसेच 'आत्मनिर्भर भारत' बद्दलच्या संकल्पना सांगितल्या. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण खबरदारी घेत हा कार्यक्रम पार पडला.

लाल किल्ल्यावर पोलिस, एनएसजी कमांडो, इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलिस फोर्स (आयटीबीपी), स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी)चे जवान सुरक्षेसाठी तैनात होते. तसेच विविध ठिकाणी ३०० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले होते. यंदा लाल किल्ल्यावर ४ हजार सुरक्षारक्षकांचा खडा पाहारा होता, अशी माहिती मिळाली आहे.

या सुरक्षा रक्षकांसोबत तैनात केलेली अँटी ड्रोन सिस्टीम ही तितकीच विशेष आहे. या यंत्रणेचे वैशिष्ट्य म्हणजेच ही सुमारे तीन किलोमीटर पर्यंतच्या परिसरात असलेल्या 'मायक्रो ड्रोन'ला शोधण्यास मदत करते. त्यामुळे याला 'अँटी ड्रोन' सिस्टीम म्हटले जाते.

तसेच अडीच किलोमीटर परिघातील लक्ष्य लेझर किरणांद्वारे भेदण्यास ही यंत्रणा सक्षम आहे. तसेच यंत्रणेच्या साह्याने मायक्रो ड्रोनच्या 'कमांड आणि कंट्रोल लिंक्सला 'जॅम' करणे शक्य होते. ही अँटी ड्रोन यंत्रणा देशातील पश्चिम आणि उत्तर क्षेत्रात वाढत असलेल्या ड्रोन आधारित क्रियांना रोखण्यासाठी अत्यंत प्रभावी आणि उपयुक्त ठरत आहे, अशी माहिती 'एएनआय' वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

