8th Pay Commission: फिटमेंट फॅक्टर 3.83? आठव्या वेतन आयोगाच्या बैठकीत विवाद! ..तर पगार किती वाढणार?

3.83 Fitment Factor Demanded: केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अत्यंत उत्सुकतेने प्रतीक्षा आहे. विविध राज्यांमध्ये यासंदर्भातील बैठकांचे सत्र सुरू आहे. नुकतीच वेतन आयोगाची एक महत्त्वाची बैठक चेन्नई येथे पार पडली. या पार्श्वभूमीवर अनेक कर्मचारी आणि पेन्शनर संघटनांनी सरकारसमोर किमान मूळ वेतन ६९ हजार रुपये करण्याची मोठी मागणी लावून धरली आहे. यासाठी फिटमेंट फॅक्टर वाढवून ३.८३ इतका करण्यात यावा, असा प्रस्ताव संघटनांनी ठेवला आहे..सध्या ७ व्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन १८ हजार रुपये इतके निश्चित केलेले आहे. कर्मचारी संघटनांची अशी मागणी आहे की, ८ व्या वेतन आयोगात हे मूळ वेतन थेट ६९ हजार रुपयांपर्यंत वाढवले जावे. जर सरकारने ही मागणी मान्य केली, तर कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ वेतनात अत्यंत मोठी वाढ पाहायला मिळू शकते..Japanese AI Company: जपानची AI कंपनी भारतातील या राज्यात करणार मोठी गुंतवणुक, कृषी क्षेत्रात करणार प्रोटीन क्रांती!.चेन्नई येथे झालेल्या बैठकीदरम्यान अनेक प्रमुख कर्मचारी संघटनांनी ३.८३ फिटमेंट फॅक्टरची मागणी अधिकृतरीत्या मांडली आहे. यामध्ये नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएम, ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन, ऑल इंडिया न्यू पेन्शन स्कीम एम्प्लॉईज फेडरेशन आणि भारत पेन्शनर्स समाज यांसारख्या नामांकित संघटनांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, चेन्नई जीपीओ पेन्शनर्सनी सुमारे ३.७७ फिटमेंट फॅक्टरसह किमान वेतन ६८ हजार रुपये करण्याची स्वतंत्र मागणी केली आहे..Solapur Crime: उजनी पुनर्वसन जमीन घोटाळा! डमी आधार कार्ड तयार करून १०.२० लाखांची फसवणूक; पाच जणांवर गुन्हा.ही मोठी मागणी करण्यामागील कारण स्पष्ट करताना कर्मचारी संघटनांनी सांगितले की, सध्याच्या काळात महागाईमुळे कुटुंबाचा दैनंदिन उदरनिर्वाहाचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. किमान मूळ वेतन नव्याने ठरवण्यासाठी दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या वाढत्या किमतींचा आधार घेण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने धान्य आणि तांदूळ, भाज्या आणि फळे, दूध, कपडे, पेट्रोल, वीज, पाणी आणि इतर आवश्यक घरगुती खर्चांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रचंड वाढलेली महागाई आणि कुटुंबावरील आर्थिक ताण लक्षात घेता जुने किमान वेतन अत्यंत तोकडे पडत असल्याचा युक्तिवाद संघटनांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.