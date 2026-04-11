8th Pay Commission Salary Hike : आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास फरक मिळणार? कोणाला किती पगार वाढणार जाणून घ्या आकडेवारी

Government employee salary hike 2026 : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा झाली पण आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, नेमकी वाढ किती होणार आणि ती कधीपासून लागू होणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने कर्मचारी व पेन्शनधारकांमध्ये उत्सुकता कायम आहे..सरकारने मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली असून, या आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आयोगाच्या शिफारसीनुसारच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. १ जानेवारीपासून आयोग लागू झाल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळण्याचीही शक्यता आहे..यापूर्वी ५ व्या वेतन आयोगाच्या काळात कर्मचाऱ्यांना २१ महिन्यांची सुमारे ११,२०० रुपयांची थकबाकी मिळाली होती. तर ७ व्या वेतन आयोगात ६ महिन्यांची सुमारे १३,५०० रुपयांची थकबाकी देण्यात आली होती. त्यामुळे आता ८ व्या वेतन आयोगात किती थकबाकी मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, पगारवाढ ही फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असणार आहे. जर २.५७ फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला, तर स्तर १ ते ४ मधील कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन सुमारे ४६,२६० ते ६५,५३५ रुपयांदरम्यान जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे उच्च स्तरांमध्येही मोठी वाढ अपेक्षित आहे..जर फिटमेंट फॅक्टर ३.० निश्चित करण्यात आला, तर स्तर १ ते ४ साठी पगार ५४,००० रुपयांपासून सुरू होऊन अधिक वाढू शकतो. तर ३.२५ फिटमेंट फॅक्टरच्या परिस्थितीत पगार आणखी वाढून स्तर १ ते ५ साठी ५८,५०० ते ९४,९०० रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. अशा विविध शक्यतांमुळे आठव्या वेतन आयोगाकडून मोठी पगारवाढ होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, अंतिम निर्णय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. तोपर्यंत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ३५ % वाढ होणार ? मोठी अपडेट समोर .८ वा वेतन आयोगामध्ये २.५७ फिटमेंट फॅक्टरनुसार मूळ वेतन किती असेल?स्तर १ ते स्तर ४ - ४६२६० रुपये ते ६५५३५ रुपयेस्तर ५ ते स्तर ८ - ७५०४४ रुपये ते १२२२३२ रुपयेस्तर ९ ते स्तर १२ - १३६४६७ रुपये ते २०२५१६ रुपयेस्तर १३ ते स्तर १३अ - ३१६३६७ रुपये ते ३३६८२७ रुपयेस्तर १४ ते स्तर १६ - ३७०५९५ रुपये ते ५२७८७८ रुपयेस्तर १७ ते स्तर १८ – ५७८२५० रुपये ते ६४२५०० रुपये.८ वा वेतन आयोगामध्ये जर फिटमेंट फॅक्टर ३.० राहिला तर...स्तर १ ते स्तर ४ - ५४,००० रुपये ते ७,६५,००० रुपयेस्तर ५ ते स्तर ८ - ८७६०० रुपये ते १४२८०० रुपयेस्तर ९ ते स्तर १२ - १५९३०० रुपये ते २३६४०० रुपयेस्तर १३ ते स्तर १३अ - ३६९३०० रुपये ते ३९३३०० रुपयेस्तर १४ ते स्तर १६ - ४३२६०० रुपये ते ६१६२०० रुपयेस्तर १७ ते स्तर १८ - ६७५,००० रुपये ते ७५०,००० रुपये.८ वा वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टर ३.२५ रुपयांच्या बाबतीत कसा असेल?स्तर १ ते स्तर ५ - ५८५०० रुपये ते ९४९०० रुपयेस्तर ६ ते स्तर १० - ११५०५० रुपये ते १८२३२५ रुपयेस्तर ११ ते स्तर १२ - २२००२५ रुपये ते २५६१०० रुपयेस्तर १३ ते स्तर १३ अ - ४०००७५ रुपये ते ४२६०७५ रुपयेस्तर १४ ते स्तर १८ - ४६८६५० रुपये ते ८१२५०० रुपये.