Child Rescue Operation: पंजाबमध्ये कूपनलिकेतून नऊ तासांनंतर मुलगा बाहेर; घराबाहेर खेळताना पडला होता खड्ड्यात, होशियारपूरमध्ये थरारक रेस्क्यू ऑपरेशन!

होशियारपूर: कूपनलिकेच्या खड्ड्यात पडलेल्या चारवर्षीय मुलाची तब्बल नऊ तासांच्या थरारक बचाव मोहिमेनंतर सुखरूप सुटका करण्यात आली. ही घटना पंजाबमधील होशियारपूर जिल्ह्यातील चक सामाना गावात शुक्रवारी मध्यरात्री घडली. विविध बचाव यंत्रणा, प्रशासन आणि स्थानिक स्वयंसेवकांच्या समन्वयातून ही मोहीम यशस्वी ठरली..घराजवळ शुक्रवारी संध्याकाळी खेळत असताना चार वर्षाचा गुरकरम सिंग हा कूपनलिकेसाठी नव्याने खोदलेल्या खड्ड्यात पडला. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तो जमिनीखाली सुमारे २० ते ३० फूट खोलीवर अडकला होता. हा प्रकार समजताच प्रशासन तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आणि मोठ्या प्रमाणावर बचाव मोहीम सुरू करण्यात आली. .या बचावकार्यात एनडीआरएफ, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (एसडीआरएफ), पंजाब पोलीस, जिल्हा प्रशासन, अग्निशमन दल आणि स्थानिक स्वयंसेवक सहभागी झाले होते. परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन बचाव पथकांनी कूपनलिकेच्या बाजूला सुमारे २५ ते ३० फूट खोल समांतर खड्डा खोदण्याचा निर्णय घेतला. .त्यानंतर अरुंद बोगदा तयार करून मुलापर्यंत पोहोचण्यात आले. या कामासाठी मोठ्या यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यात आला, मात्र मुलाला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही याची विशेष काळजी घेण्यात आली.रात्री सुमारे १२.४० वाजता बचाव पथकांनी मुलाला सुरक्षित बाहेर काढले. मुलाची प्रकृती स्थिर असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..महत्त्वाच्या घटनाजुलै २००६ (कुरुक्षेत्र, हरियाना): पाच वर्षीय प्रिन्स कूपनलिकेत पडला होता. सुमारे ५० तास चाललेल्या बचाव मोहिमेनंतर त्याची सुखरूप सुटका करण्यात आली. ही घटना देशभर चर्चेत आली होती.जून २०१२ (मानेसर, हरियाना): चार वर्षीय माही बोअरवेलमध्ये पडली. जवळपास ८५ तास प्रयत्न सुरू राहिले; मात्र मुलीला वाचवता आले नाही.जून २०१९ (संगरूर, पंजाब): दोन वर्षीय फतेहवीर सिंग सुमारे १५० फूट खोल कूपनलिकेत पडला. सुमारे १०९ तासांच्या बचाव मोहिमेनंतर त्याला बाहेर काढण्यात आले; मात्र रुग्णालयात त्याला मृत घोषित करण्यात आलेजानेवारी २०२२ (झालावाड, राजस्थान) : चार वर्षीय मुलगी बोअरवेलमध्ये पडली. बचावकार्य अनेक तास चालले; मात्र मुलीचा जीव वाचू शकला नाही.