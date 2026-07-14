Historical Discovery: धारमधील मूर्ती सरस्वती नव्हे, तर गायत्री! आधुनिक तंत्रज्ञानाने ९०० वर्षांचा गैरसमज दूर; ऐतिहासिक मूर्तीची खरी ओळख उलगडली

भोपाळ : मध्य प्रदेशातील धार येथे सापडलेली आणि सध्या भोपाळच्या संग्रहालयात ठेवलेली बाराव्या शतकातील लाल वाळूच्या दगडातील प्रसिद्ध मूर्ती ही सरस्वती देवीची नसून, गायत्री देवीची असल्याचे अत्याधुनिक तांत्रिक तपासणीतून स्पष्ट झाले आहे. मध्य प्रदेश सरकारच्या ‘डिजिटल हेरिटेज मिशन’अंतर्गत करण्यात आलेल्या अभ्यासामुळे तब्बल ९०० वर्षांपासूनचा ऐतिहासिक समज बदलला आहे. इतिहासकार आणि पुरातत्त्व अभ्यासकांच्या मते, मूर्तीच्या आयकॉनोग्राफीचे (देवतांच्या प्रतिमाशास्त्राचे) नव्याने केलेले वैज्ञानिक विश्लेषण पुरातत्त्व क्षेत्रातील महत्त्वाचा टप्पा आहे..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.दीर्घ अभ्यासानंतर निष्कर्षसंबंधित मूर्ती शिक्षण आणि विद्वत्तेचे महत्त्व असलेल्या ऐतिहासिक परिसरात सापडल्यामुळे सर्वसाधारणपणे ती सरस्वती देवीची असल्याचे गृहीत धरले गेले. मात्र, आधुनिक वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रतिमाशास्त्राचा नव्याने दीर्घ अभ्यास करण्यात आला. शिल्पशास्त्र आणि मत्स्यपुराण यांसारख्या प्राचीन ग्रंथांतील ‘आयकॉनोग्राफी’च्या नियमांनुसार मूर्तीचे परीक्षण केल्यानंतर ती सरस्वतीची नसून, गायत्री देवीची असल्याचे स्पष्ट झाले..शोधाचे महत्त्वभारतात गायत्री देवीच्या मूर्ती अत्यंत दुर्मीळ मानल्या जातात. त्यामुळे हा शोध ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. गायत्री देवी ही गायत्री मंत्राचे साक्षात रूप आणि वैदिक ज्ञानाचे प्रतीक मानली जाते. हिंदू धर्मात सरस्वती आणि गायत्री या दोन्ही देवता ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि प्रज्ञेच्या देवता म्हणून ओळखल्या जातात..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.हे पुरावे निर्णायकवीणेचा अभाव : जवळपास सर्वच सरस्वती मूर्तींमध्ये देवीच्या हातात वीणा दाखविली जाते. मात्र, या मूर्तीमध्ये वीणा नाही. त्यामुळे ती सरस्वतीची असण्याची शक्यता कमी असल्याचे संशोधकांनी नमूद केले.वेद आणि कमळाचा समावेश : मूर्तीतील देवीच्या हातात वेदग्रंथ आणि कमळ आहे. हे स्वरूप श्रीमद् देवीभागवत पुराण आणि इतर प्राचीन ग्रंथांतील गायत्री देवीच्या वर्णनाशी अचूक जुळते.शिल्पशैलीचे वैशिष्ट्य : परमार राजवटीच्या काळात घडविलेल्या या मूर्तीवर पश्चिम चालुक्य स्थापत्य व शिल्पशैलीचा स्पष्ट प्रभाव दिसून येतो. मूर्तीतील सौंदर्य, देहबांधा आणि शिल्पकलेतील बारकावे त्या काळातील कलाशैलीची साक्ष देतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.