Video: दोन हात अन् दोन साथ! पठ्ठ्यानं एकाच मंडपात केले दोन लग्न, लग्नाचा अजब व्हिडिओ व्हायरल

समलैंगिक विवाह, सोलोगॅमी विवाह पद्धतीचा अलीकडे भलताच ट्रेंड सुरू आहे. साधारण विवाहाबद्दल बोलायचे झाल्यास लग्नाला तयार असणारा एक मुलगा आणि एक मुलगी आणि त्यांचे नातलग असतात. मात्र एकाच मंडपात नवरदेवाने दोन लग्न केल्याचं तुम्ही कधी ऐकलंत का? या पठ्ठ्याने चक्क एकाच मंडपात थेट दोन मुलींशी विवाह केलाय. त्याच्या अजब लग्नाचा गजब व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय. (A Man weds two girls at a time video viral on social media)

नवरदेवाचा एकाच वेळी दोन मुलींच्या लग्नाचा विवाहसोहळा अल्जेरियात पार पडला. दोन्ही मुलींच्या परस्पर समजुतीतून हे लग्न झाल्याचे समजते आहे. या पठ्ठ्याचं लग्नंही साधंसुधं नव्हतं. दोन नवरी आणि एकुलता एक हा नवरदेव गाडीतून पाऊल बाहेर काढताच बंदूकीच्या फैऱ्यांनी तिघांचं जंगी स्वागत झालं.

واقعة غير مسبوقة في #الجزائر.. شاب يتزوج فتاتين في عرس واحد#إرم_نيوز #سكيكدة pic.twitter.com/QPKfH33gTP — Erem News - إرم نيوز (@EremNews) September 4, 2022

दोघींच्या हातात हात घालून हा पठ्ठा आलिशान बसलेला तुम्हाला दिसेल. त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर भन्नाट व्हायरल होतोय. एक्स्ट्रा मॅरेटल अफेयर करणाऱ्याला हा पठ्ठा समजुत करून दोन मुलींशी एकाच मंडपात लग्न तर करायला तर सांगत नाही ना असंही हा व्हिडिओ बघून अनेकांना वाटू शकतं. त्याच्या अजब लग्नाचा गजब व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय.