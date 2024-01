Indian Army: भारतीय लष्कराकडून झाली होती एक चूक; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

नवी दिल्ली- भारत आणि चीनमधील संबंध बिघडलेले असून प्रत्यक्ष निमंत्रण रेषेवर स्थिती तणावपूर्ण आहे. अशात भारतीय लष्कराकडून एक चूक झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. लाईव्ह हिंदुस्तानने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. भारतीय सैनेच्या पश्चिम सैन्यदलाने गोपनीय माहिती सार्वजनिक केली होती. मात्र, काही काळानंतर ही माहिती हटवण्यात आली आहे.(A mistake was made by the Indian Army The video was posted on YouTube)

लष्कराकडून याबाबत अधिकृतरीत्या काहीही सांगण्यात आलेलं नाही. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, लष्कराच्या वेस्टर्न कमांडने १३ जानेवारीला वार्षिक परेड आणि एका कार्यक्रमात शौर्य पुरस्कारा संदर्भात एक व्हिडिओ युट्यूबवर पोस्ट केला होता. या व्हिडिओबाबत काहींकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर लष्कराने याची दखल घेतली आणि तो व्हिडिओ युट्यूबवरुन हटवला आहे. गोपनीय माहिती सार्वजनिक न करण्याचा नियम असतो. पण, लष्कराच्या वेस्टर्न कमांडकडून ही चूक झाली होती.