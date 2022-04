ICUमध्ये रुग्णाला उंदीर चावला; आरोग्य विभागाने केले दोन डॉक्टरांना निलंबित

तेलंगणातील एका रुग्णालयात रुग्णाला उंदीर चावा घेतल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या घटनेवरुन पुन्हा एकदा आरोग्य प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. घटनेचा तपास केल्यानंतर आरोग्य विभागाने घटनेशी संबधित असणाऱ्या दोन डॉक्टरांना निलंबित केले आहेत. ( patient was bitten by a rat in the ICU ward in Telangana hospital, Two doctors were suspended)

तेलंगणातील वारंगल येथील महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटलच्या रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट केअर युनिटमधील (RICU)हा प्रकार आहे. या युनिटमध्ये उपचार घेत असलेल्या एका व्यक्तीला उंदरांनी चावा घेतल्याचा आरोप त्यांच्या कुटूबियांनी केला. पिडित रुग्णाचे नाव, श्रीनिवास असून ते फुफ्फुस आणि यकृताशी संबंधित आजारांनी ग्रस्त होते. त्यांना 26 मार्च रोजी आरआयसीयू (RICU) वॉर्डमध्ये दाखल करण्यात आले होते.

श्रीनिवासच्या कुटुंबीयांनी गुरुवारी आरोप केला की श्रीनिवास यांना उंदीर चावला होता ज्यामुळे त्याच्या पायाला आणि हाताला अनेक जखमा झाल्या होत्या.

ही घटना उघडकीस आल्यानंतर सरकारने रुग्णालयाचे अधीक्षक बी श्रीनिवास राव यांची बदली केली तर ड्युटीवर असलेल्या दोन डॉक्टरांनाही आरोग्य विभागाने निलंबित केले.