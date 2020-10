PVCआधारकार्ड टिकाऊ आणि हाताळायला सोपे; घरबसल्या मागवता येणार!

नवी दिल्ली : तुमच्या पाकीटात मावेल असे एटीएम कार्डच्याच साईझचे नवे PVC आधार कार्ड आता अनेक फिचर्ससह उपलब्ध होणार आहे. नव्या सिक्यूरीटी फिचर्ससह हाताळायला सोपे आणि टिकाऊ असे आधार कार्ड आता लवकरच उपलब्ध होणार असल्याची माहिती UIDAI या 'आधार' संस्थेने ट्विट करुन दिली आहे.

#AadhaarInYourWallet

Loaded with the latest security features, your Aadhaar is now more durable, convenient to carry, instantly verifiable offline. To order your Aadhaar PVC online, click https://t.co/TVsl6Xh1cX pic.twitter.com/79gfxaUga7

— Aadhaar (@UIDAI) October 12, 2020