AAP MLA Arrested: १८ एफआयआर अन् अनेक तक्रारी... आम आदमी पक्षाच्या एकमेव आमदारांना अटक, नेमका आरोप काय?

आम आदमी पक्षाचे आमदार मेहराज मलिक यांना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. त्यांना भदरवाह जिल्हा कारागृहात हलवण्यात आले आहे. दोडाचे आमदार मलिक यांच्यावर अधिकाऱ्यांशी गैरवर्तन करणे, तरुणांना भडकावणे आणि मदत कार्यात अडथळा आणणे असा आरोप आहे. पोलिसांनी मलिक यांच्याविरुद्ध १८ एफआयआर आणि अनेक सार्वजनिक तक्रारींचा उल्लेख केला. .अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी ही अटक आवश्यक होती. मलिक हे पीएसए अंतर्गत अटक झालेले पहिले विद्यमान आमदार आहेत. पीएसए हा एक प्रशासकीय कायदा आहे जो काही प्रकरणांमध्ये आरोप किंवा खटल्याशिवाय दोन वर्षांपर्यंत ताब्यात ठेवण्याची परवानगी देतो. दुपारी २ च्या सुमारास, मलिकच्या फेसबुक अकाउंटवरून असा दावा करण्यात आला की त्याला अटक करण्यात आली आहे. फेसबुकवर एक व्हिडिओ देखील शेअर करण्यात आला आहे. .Vice President election 2025: उपराष्ट्रपती निवडणुकीबाबत मोठी अपडेट! आता ‘या’ दोन पक्षांनी टाकला मतदानावर बहिष्कार.ज्यामध्ये मेहराज मलिक पोलिसांच्या वेढ्यात आहेत. ते म्हणत आहेत की प्रशासनाने गुंडगिरीचा अवलंब केला आहे. ते त्यांना हवे तसे दडपून टाकतील. ते न्याय मिळवू देणार नाहीत. मलिक पोलिसांना सांगतो की, मी गाडीत बसणार नाही. मला माझे काम करू द्या. मला लोकांना मदत करू द्या. मी आमदार आहे. तुम्हाला लाज वाटत नाही का? यानंतर पोलिसांनी त्याला जबरदस्तीने गाडीत बसवले..आपचे खासदार संजय सिंह यांनी मेहराज मलिक यांच्या अटकेचा निषेध केला आहे. ते म्हणाले की, मलिक त्यांच्या भागातील रुग्णालयासाठी आवाज उठवत होते आणि त्यांना जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी अटक केली आहे. ही सरकारची हुकूमशाही आहे, मलिक एक संघर्षशील नेता आहेत आणि अशा भ्याड कृतीला घाबरत नाहीत. मेहराज मलिक हे जम्मू आणि काश्मीरमधील एकमेव आप आमदार आहेत..Kashmir Controversy : चौकशीसाठी अनेक जण ताब्यात; अशोक स्तंभ विटंबनाप्रकरणी काश्मीरमध्ये कारवाई.२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना २३,२२८ मते मिळाली. त्यांनी भाजप उमेदवार गजय सिंह राणा यांचा पराभव केला. राणा यांना १८,६९० मते मिळाली. नॅशनल कॉन्फरन्सचे उमेदवार खालिद नजीब यांना १३,३३४ मते मिळाली. २४ डिसेंबर २०२० रोजी दोडाच्या कहारा मतदारसंघातून जिल्हा विकास परिषदेची निवडणूक मेहराज मलिक यांनी जिंकली. विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.