AAP Leader Killed : पंजाब हादरलं ! गुरुद्वाराबाहेर ‘आप’ नेत्यावर झाडल्या १६ गोळ्या, जागीच मृत्यू, हल्लेखोरांचा शोध सुरू

Lucky Oberoi Death : गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना फोर्टिस रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.हा हल्ला पूर्वनियोजित असल्याचा संशय असून हल्लेखोरांना त्यांच्या दिनक्रमाची माहिती होती.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

पंजाबच्या जालंधरमध्ये शुक्रवारी सकाळी आम आदमी पक्षाच्या नेत्याची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. यामुळे शहरात खळबळ उडाली आहे. आम आदमी पक्षाचे नेते लकी ओबेरॉय यांच्यावर पाच गोळ्या झाडण्यात आल्या. हल्ल्यानंतर त्यांना फोर्टिस रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. पोलिसांनी सांगितले की ही घटना जालंधरच्या मॉडेल टाऊन परिसरात घडली. गुरुद्वाराबाहेर ओबेरॉय यांच्या वाहनावर हल्ला करण्यात आला.

