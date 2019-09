दिल्लीत आम आदमी पक्षाला धक्का; महिला आमदार म्हणाली ‘गुड बाय’

नवी दिल्ली : दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षात गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या मतभेदांना आज, अखेर पूर्णविराम मिळाला. पक्षाच्या आमदार आणि दिल्लीती प्रभावी नेत्या अलका लांबा यांनी पदाचा राजीनामा दिला असून, त्यांनी सोशल मीडियावरून याची घोषणा केली आहे. सध्या अलका लांबा पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे.

इंदापूरचं राजकारण तापलं; सुप्रिया सुळेंचे हर्षवर्धन पाटील यांना आव्हान (व्हिडिओ)

अलका लांबा या आम आदमी पक्षाच्या चांदणी चौकच्या आमदार आहेत. त्यांनी आज, ट्विट करून पक्षातून बाहेर पडत असल्याचे जाहीर केले आहे. ट्विटमध्ये लांबा यांनी म्हटले आहे की, आप आता गुड बाय करण्याची वेळ आली आहे. पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचाही मी राजीनामा देत आहे. गेल्या सहा वर्षांतील अनुभव खूपच चांगला होता. मला खूप काही शिकायला मिळाले. मुळात अलका लांबा यांचा राजीनामा हा आश्चर्याचा विषय नाही. कारण, गेल्या अनेक महिन्यांपासून आम आदमी पक्ष आणि अलका लांबा यांच्यात मतभेद सुरू होते. अनेकदा हे मतभेद चव्हाट्यावरही आले होते. लांबा यांनी आपण, आगामी निवडणूक पक्षाकडून नाही तर, अपक्ष लढवणार असल्याचेही जाहीर केले होते.

The time has come to say

"Good Bye" to #AAP and to resign from the primary membership of the Party.

The past 6years journey was a great learning for me.

Thanks to all.#JaiHind #ChandniChowk #MLA #AlkaLamba #Delhi

— Alka Lamba - अलका लाम्बा (@LambaAlka) September 6, 2019