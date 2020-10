कृषी विधेयकाची प्रत न मिळाल्यामुळे आप आमदारांनी विधानसभेत घालवली रात्र

चंदीगढ : केंद्राने अलिकडेच पारित केलेल्या सुधारित कृषी कायद्यांना विरोधकांचा विरोध आहे. तसेच एनडीएतील घटकपक्ष शिरोमणी अकाली दलानेही या कायद्याला कडाडून विरोध करत एनडीएला रामराम ठोकला आहे. पंजाब आणि हरियाणा भागात या कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोष आहे. या कायद्यांना आपल्या राज्यात गैरलागू करण्यासाठी अनेक राज्ये तयारी करत आहेत. या पार्श्वभूमीवरच पंजाब सरकारनेही या कायद्याविरोधात कंबर कसली आहे.

हेही वाचा - 'तुमच्या पणजोबांनी तर चीनसमोर गुडघे टेकले, आम्ही हिंमतीने दोन हात करत आहोत'

केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब विधानसभेत एक विधेयक सादर करण्याची तयारी सुरु आहे. या विधेयकाचा मसूदा न दिल्याबद्दल आम आदमी पार्टीच्या आमदारांनी सोमवारी अमरिंदर सिंह सरकारच्या विरोधात विधानसभेत धरणे दिले आणि विधानसभा परिसरातच रात्र घालवली. आम आदमी पार्टीच्या आमदारांनी मागणी केली होती की, मंगळवारी केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात विधानसभेत सादर होणाऱ्या प्रस्तावित विधेयकाच्या प्रती आम्हाला मिळाव्यात. पंजाब सरकार केंद्राच्या नव्या सुधारीत कृषी कायद्यांना राज्यात गैरलागू करण्यासाठी जितकं शक्य आहे तितके राज्याचे कायद्याचे वापरण्याचा विचार करत आहे.

Punjab: AAP MLAs seen sleeping inside the State Assembly last night.

They had staged a sit-in protest inside the Assembly yesterday against not getting copies of the proposed legislation to be tabled in the special session of Punjab Vidhan Sabha against the central farm laws. pic.twitter.com/kuYZKFuj1b

— ANI (@ANI) October 20, 2020