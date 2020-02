Delhi Elections : 'आप'ला धक्का, उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया पिछाडीवर

दिल्ली विधानसभा निवडणूक 2020 : नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा निवडणूकीचे निकाल हाती येऊ लागले आहेत. दिल्लीकरांनी पुन्हा एकदा आपच्या अरविंद केजरीवालांनाच पसंती दिली आहे. मात्र, दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री व आपचे महत्त्वाचे नेते मनिष सिसोदिया हे तब्बल १५७६ मतांनी पिछाडीवर आहेत. दिल्लीतील पटपडगंज विधानसभा मतदारसंघातून ते निवडणूकीच्या रिंगणात होते.

भाजप १५ ते १९ जागांवर पुढे असून पटपडगंज विधानसभा मतदासंघातून भाजपने चक्क आपच्या उपमुख्यमंत्र्यांनाच पिछाडीवर टाकले आहे. या मतदारसंघातून भाजपचे रवी नेगी हे निवडणूकीच्या रिंगणात होते. सिसोदियांना मागे टाकत नेगींनी १५७६ मतांनी आघाडी मिळवली. सकाळच्या टप्प्यातील मतमोजणीत सिसोदियांनी मोठी आघाडी घेतली होती, मात्र ११ नंतरच्या मतमोजणीत नेगींनी सिसोदियांना पिछाडीवर टाकले. मात्र दुपारनंतरच्या टप्प्यात पुन्हा एकदा सिसोदियांना आघाडी मिळेल अशी चर्चा आहे.

#Update: Aam Aadmi Party's Manish Sisodia trailing behind BJP's Ravi Negi by 1576 votes, in Patparganj assembly constituency, after fifth round of counting.

— ANI (@ANI) February 11, 2020