Delhi Elections:अच्छे होंगे पाँच साल, दिल्ली मे तो केजरीवाल!

नवी दिल्ली Delhi Election 2020 : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या सर्वच्या सर्व जागांचे कल आता हाती येऊ लागले आहेत. त्यात भाजपच्या गेल्या वेळच्या जागांच्या तुनलेत वाढ होताना दिसत आहे. तर, आम आदमी पक्ष 67 जागांवरून खाली येताना दिसत आहे. तरीही दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाचेच सरकार सत्तेवर येणार हे स्पष्ट झाले आहे.

क्झिट पोलमधील सर्व अंदाज खरे ठरवत आज, आम आदमी पक्षाने दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत आघाडी घेतली. गेल्या निवडणुकीत 67 जागांवर विजयी झालेला आम आदमी पक्ष यावेळी थोड्या कमी जागांवर विजयी होण्याची शक्यता दिसत आहे. पण, हा बदल अपेक्षित असला तरी, दिल्लीत पुन्हा आपचीच सत्ता येणार हे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळं आम आदमी पक्षाच्या कार्यालयाबाहेर जल्लोषाचं वातावरण दिसत आहे. निकालांचे कल जाहीर होत आहेत. त्यानुसार आपला 50 ते 55 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. तर भाजपला 15-20 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. भाजप तीन जागांवरून 15-20 जागांवर विजय मिळवत असल्यानं भाजपसाठी ही सकारात्मक बाब आहे. पण, दिल्लीत सत्तांतर करण्यात भाजपला अपयश येत असल्याचं दिसत आहे.

Celebrations begin at Aam Aadmi Party office in Delhi after reports that party is leading in early trends. #DelhiResults pic.twitter.com/mDUVfwQSSZ

— ANI (@ANI) February 11, 2020