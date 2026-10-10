Aashna Choudhary IPS Success Story : कोणतीही कोचिंग नाही, तरीही मारली बाजी! यूपीएससीच्या प्रवासात चुका सुधारत कशी बनली तरुणी आयपीएस अधिकारी?

Aashna Choudhary UPSC Success Story : अपयशाने खचून न जाता त्यातून शिकत पुढे जाण्याची तयारी असेल, तर यशाचा मार्ग नक्कीच सापडतो. उत्तर प्रदेशातील आशना चौधरी यांनी आपल्या प्रवासातून हे सिद्ध केलंय. यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेच्या पहिल्या दोन प्रयत्नांत अपयश आल्यानंतरही त्यांनी हार मानली नाही. अभ्यासातील चुका ओळखून तयारीची रणनीती बदलली आणि तिसऱ्या प्रयत्नात यश मिळवत आयपीएस अधिकारी होण्याचं स्वप्न पूर्ण केलं. त्यांची ही प्रेरणादायी कहाणी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी मार्गदर्शक ठरत आहे..छोट्या शहरातून नागरी सेवेपर्यंतचा प्रवासआशना चौधरी या उत्तर प्रदेशातील हापूर जिल्ह्यातील पिलखुवा येथील रहिवासी आहेत. लहानपणापासूनच शिक्षणाला महत्त्व देणाऱ्या आशना यांनी नागरी सेवेत जाण्याचे ध्येय निश्चित केले होते. हे ध्येय गाठण्यासाठी त्यांनी सातत्याने मेहनत घेतली. वाटेत अनेक अडचणी आल्या, अपयशाचाही सामना करावा लागला. मात्र, त्यांनी आपल्या उद्दिष्टापासून माघार घेतली नाही..शैक्षणिक कारकीर्दही उल्लेखनीयआशना चौधरी या अभ्यासात हुशार विद्यार्थिनी होत्या. त्यांनी बारावीच्या परीक्षेत ९६.५ टक्के गुण मिळवले. त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठातील लेडी श्रीराम महाविद्यालयातून इंग्रजी साहित्यात पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. पुढे साउथ एशियन युनिव्हर्सिटीमधून आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयात पदव्युत्तर पदवी मिळवली. उत्तम शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि काहीतरी वेगळे करून दाखवण्याची जिद्द यांच्या जोरावर त्यांनी यूपीएससी परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली..IIT Graduate Farming Success Story : आयआयटी इंजिनिअरची कमाल! लाखो रुपयांची नोकरी सोडली अन् सुरू केली ड्रॅगन फ्रूटची शेती, वर्षांनुवर्षे होणार बक्कळ कमाई.पहिल्या दोन प्रयत्नांत अपयशयूपीएससीसारख्या देशातील सर्वांत आव्हानात्मक परीक्षांपैकी एक असलेल्या परीक्षेत यश मिळवणे सोपे नाही. आशना चौधरी यांनाही पहिल्या दोन प्रयत्नांत अपयशाचा सामना करावा लागला. मात्र, या अपयशामुळे निराश होण्याऐवजी त्यांनी त्यातून शिकण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या अभ्यासात नेमक्या कोणत्या त्रुटी राहिल्या, कोणत्या विषयांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे आणि परीक्षेतील कामगिरी कशी सुधारता येईल, याचे त्यांनी विश्लेषण केले. केवळ अधिक वेळ अभ्यास करण्यापेक्षा अभ्यासाची पद्धत योग्य असणेही महत्त्वाचे आहे, हे त्यांनी ओळखले..तिसऱ्या प्रयत्नात यशाला गवसणीपहिल्या दोन प्रयत्नांतील अनुभवांचा उपयोग करत आशना यांनी तिसऱ्या प्रयत्नासाठी नव्या पद्धतीने तयारी केली. अभ्यासाचे नियोजन अधिक शिस्तबद्ध केले. उजळणी, प्रश्नपत्रिकांचा सराव आणि सराव परीक्षांवर भर दिला. यासोबतच स्वतःच्या चुका सुधारण्यावरही लक्ष केंद्रित केले. त्यांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले. तिसऱ्या प्रयत्नात यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होत त्यांनी आपले स्वप्न साकार केले..Who Is Dhruv Rathee? : जर्मनीत मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग अन् Renewable Energy चं शिक्षण; ध्रुव राठी कसा बनला YouTuber? जाणून घ्या थक्क करणारा प्रवास.यूपीएससीमध्ये मिळवला ११६ वा क्रमांकआशना चौधरी यांनी यूपीएससी परीक्षेत ऑल इंडिया रँक अर्थात अखिल भारतीय स्तरावर ११६ वा क्रमांक मिळवला. विशेष म्हणजे, त्यांनी स्व-अभ्यासाच्या माध्यमातून परीक्षेची तयारी केली. कोणत्याही कोचिंग क्लासवर अवलंबून न राहता योग्य नियोजन, सातत्य आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर त्यांनी हे यश मिळवले. त्यांचा प्रवास सांगतो की, स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवण्यासाठी केवळ अभ्यासाचे तास वाढवणे पुरेसे नसते. अभ्यासातील सातत्य, योग्य रणनीती, नियमित उजळणी आणि सरावातून चुका सुधारण्याची तयारी या बाबीही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात..अभ्यासासोबत समाजसेवेचीही आवडआशना चौधरी यांचा प्रवास केवळ शैक्षणिक क्षेत्रापुरता मर्यादित राहिला नाही. त्यांनी एका स्वयंसेवी संस्थेसोबत काम करत वंचित मुलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमध्ये सहभाग घेतला. या अनुभवातून त्यांना समाजातील विविध प्रश्न आणि गरजू लोकांसमोरील आव्हाने समजून घेण्याची संधी मिळाली. नागरी सेवेत काम करण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी समाजातील वास्तव समजून घेणे आणि लोकांच्या समस्या जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरू शकते. आशना यांच्या या अनुभवाने त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला वेगळी दिशा दिली..सोशल मीडियावरूनही साधतात विद्यार्थ्यांशी संवादआशना चौधरी सोशल मीडियावर सक्रिय असून, इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून त्या आपल्या प्रवासाशी संबंधित माहिती आणि अनुभव शेअर करतात. त्यांच्या यशोगाथेमुळे यूपीएससीची तयारी करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळते. विशेषतः दोनदा अपयश आल्यानंतरही प्रयत्न न सोडता तिसऱ्या प्रयत्नात यश मिळवणे, हा त्यांच्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. अपयश म्हणजे प्रवासाचा शेवट नसून, स्वतःमध्ये सुधारणा करण्याची संधी असते, हा संदेश त्यांच्या यशातून मिळतो..यशाच्या प्रवासात कुटुंबाचा पाठिंबाआशना चौधरी यांच्या यशाच्या प्रवासात कुटुंबाच्या पाठिंब्यालाही महत्त्वाचे स्थान आहे. नागरी सेवेत जाण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी सातत्याने मेहनत घेतली. कठीण प्रसंगांत स्वतःवरील विश्वास कायम ठेवत ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल केली. त्यांची यशोगाथा तरुणांना एक महत्त्वाचा संदेश देते, पहिल्या प्रयत्नात यश मिळाले नाही, तरी स्वतःच्या क्षमतेवरचा विश्वास गमावू नका. अपयशातून धडे घ्या, अभ्यासातील त्रुटी दूर करा आणि नव्या उमेदीने प्रयत्न सुरू ठेवा. कारण योग्य दिशा, कठोर परिश्रम आणि चिकाटी यांच्या जोरावर यशाचे स्वप्न साकार करता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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