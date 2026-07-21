खूप चांगला लाठीचार्ज केलात, धन्यवाद; अभिजीत दीपकेसह आंदोलकांनी पोलिसांचं टाळ्या वाजवून केलं स्वागत, VIDEO VIRAL

दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनात सोमवारी पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार केला. यात अनेक आंदोलनक जखमी झाले आहेत. रात्री उशिरापर्यंत आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात झटापट सुरू होती. पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारावर आंदोलकांनी टाळ्या वाजवून अभिनंदन करत स्वागत केलं. सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपकेनं पोलिसांना तुम्ही योग्य पद्धतीने लाठीमार केलात, चांगलं काम केलंत अशा शब्दात सुनावलं. Abhijeet Deepke Viral Video From Delhi Protest.आंदोलकांना पांगवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी अश्रूधुराचा मारा केला. आक्रमक झालेल्या आंदोलकांना रोखण्यासाठी लाठीचार्जही करण्यात आला. यामुळे काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारचा सामना आंदोलकांनी केला. लाठीमार करत असलेले व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत..दिल्लीच्या वेशीवर आणखी एका आंदोलनाची ठिणगी, शंभू बॉर्डरवर बॅरिकेड्स; शेतकरी राजधानीच्या दिशेनं, काय आहे मागणी?.संसद मोर्चानंतर अभिजीत दीपकेंसह आंदोलक रात्री पुन्हा जंतर मंतरवर परतले. त्यावेळी पोलिसांचा फौजफाटाही जंतर मंतरवर होता. अभिजीत दीपकेंसह आंदोलकांसमोरून पोलीस जात असताना आंदोलकांनी टाळ्या वाजवून पोलिसांचे अभिनंदन केलं. आंदोलकांवर खूप चांगला लाठीमार केलात, योग्य पद्धतीने लाठीमार केल्याबद्दल धन्यवाद अशा शब्दात अभिजीत दीपकेनं आभार मानले..५ हजार पोलिसांचा फौजफाटादिल्लीत रात्रभर सीजेपीच्या आंदोलकांनी गर्दी केली होती. जंतर मंतरसह परिसरात फूटपाथवर शेकडो आंदोलक झोपले होते. कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरव यांनी दिल्लीत २० हजार आंदोलक आल्याचा दावाही केलाय. तर सीजेपीच्या संसद मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त तैनात केला आहे. ५ हजारांहून अधिक पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. यात दिल्ली पोलिसांसह राखीव पोलीस दलाचाही समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.