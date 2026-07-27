अभिजीत दीपकेंच्या लग्नाची तयारी? आईने सांगितलं कशी हवी सून? म्हणाल्या, ''आमच्याकडे अनेक स्थळं आली पण...''

जंतर-मंतरवरील आंदोलनामुळे देशभरात चर्चेत आलेले कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक आणि अध्यक्ष अभिजीत दीपके आता एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहेत. नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर उभारलेल्या आंदोलनानंतर एक युवा नेता म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली आहे. अशातच त्यांच्या लग्नाची चर्चा रंगू लागली आहे..एका मुलाखतीत अभिजीत दीपके यांच्या आईने यासंदर्भात मोकळेपणाने प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या म्हणाल्या की, आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर अभिजीतसाठी लग्नाची अनेक स्थळे येऊ लागली आहेत. पूर्वीही काही प्रस्ताव येत होते, मात्र गेल्या काही दिवसांत त्यात मोठी वाढ झाली आहे. "त्याच्या लग्नासाठी खूप फोन येत आहेत. पण सध्या त्याला या सगळ्या धावपळीतून बाहेर येऊ द्या. योग्य वेळ आली की लग्नाचाही विचार करू," असंही त्यांनी नमूद केलं..मला सारखा सारखा फोन नका करू, मी आता देशाचा मुलगा; अभिजीत दीपकेने वडिलांना असं का सांगितलं? .भावी सुनेबाबत विचारले असता त्या म्हणाल्या, "पूर्वी वाटायचं की सून साधी आणि शांत स्वभावाची असावी. पण आता अभिजीत ज्या टप्प्यावर पोहोचला आहे, त्याने आपल्या आयुष्याचा जोडीदार स्वतः निवडावा, हीच आमची इच्छा आहे. आम्ही त्याच्या निर्णयाचा आदर करू. आजची पिढी स्वतःचे निर्णय घेते आणि ते योग्यच आहे," असे त्यांनी सांगितलं...अभिजीत दीपके यांनी नीट पेपरफुटी प्रकरण आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या मुद्द्यावर देशव्यापी आंदोलन उभारले. जंतर-मंतरवरील या आंदोलनाला देशभरातून हजारो विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद मिळाला. आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक देखली होते. त्यांनी जवळपास २६ दिवस उपोषण केलं..अभिजीतच्या घरी गेले शिंदेंचे मंत्री, आई-वडिलांची घेतली भेट; काय घडलं? कारण आलं समोर.या आंदोलनानंतर अभिजीत दीपके यांची लोकप्रियता झपाट्याने वाढली आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या सामाजिक आणि राजकीय वाटचालीसोबतच वैयक्तिक आयुष्याबाबतही उत्सुकता वाढताना दिसत आहे. मात्र, लग्नाचा निर्णय योग्य वेळीच घेतला जाईल, असं त्यांच्या आईने स्पष्ट केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.